Белгородский губернатор заявил, что проблему обстрелов региона решит присоединение Харьковской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы обстрелов региона с украинской стороны могло бы стать присоединение Харьковской области. Так, пишет РБК, Гладков в эфире телеканала «Россия 24» ответил на вопрос, что нужно сделать для безопасности региона.

«Харьков присоединить к Белгородской области», — сказал Гладков. «Вы верите в эту возможность?», — спросил корреспондент. «Это лучший способ решения проблем обстрелов Белгородской области — Харьковская область», — повторил губернатор.

Гладков в интервью «России 24» также заявил, что Белгородская область не только регулярно подвергается обстрелам, но на ее территорию из Украины заходят «диверсионно-разведывательные группы» (ДРГ).

«Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому — не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — заявил Гладков.

Ранее представители властей Белгородской области несколько раз заявляли о предотвращенных попытках проникновения «диверсантов». 22 мая власти Белгородской области заявили, что в села Грайворонского городского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол. На следующий день Минобороны РФ отчиталось, что российские военные «заблокировали и разгромили» украинских «диверсантов». Ответственность за произошедшее взяли на себя легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне ВСУ.

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