Фонд Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор из-за блокировки статей «Википедии»

Фонд Wikimedia Foundation подал иски в суд к Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору. Фонд просит признать незаконным требование надзорного ведомства заблокирвать доступ к ряду публикаций «Википедии».

Как сообщает «Интерфакс», иски Тверской суд Москвы рассмотрит в июле.

В суде пояснили, что в обоих исках Wikimedia Foundation просит суд признать незаконными уведомления Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в «Википедии», а также требования Генпрокуратуры РФ о принятии мер по ограничению доступа к этой информации.

После начала войны фонд Wikimedia Foundation был неоднократно оштрафован на миллионы рублей из-за отказов удалять статьи в «Википедии», которые, по версии российских властей, содержат «фейки» о войне в Украине.

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