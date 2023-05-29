Фонд Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор из-за блокировки статей «Википедии»
Источник: Интерфакс
Фонд Wikimedia Foundation подал иски в суд к Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору. Фонд просит признать незаконным требование надзорного ведомства заблокирвать доступ к ряду публикаций «Википедии».
Как сообщает «Интерфакс», иски Тверской суд Москвы рассмотрит в июле.
В суде пояснили, что в обоих исках Wikimedia Foundation просит суд признать незаконными уведомления Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в «Википедии», а также требования Генпрокуратуры РФ о принятии мер по ограничению доступа к этой информации.
После начала войны фонд Wikimedia Foundation был неоднократно оштрафован на миллионы рублей из-за отказов удалять статьи в «Википедии», которые, по версии российских властей, содержат «фейки» о войне в Украине.