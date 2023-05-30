Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал двух местных жительниц по статье о демонстрации «экстремистской символики» (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ) из-за автомобильных номеров с, как утверждается, бело-сине-белыми флагами. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на постановления суда.

Оба решения вынесли 24 мая. В одном из этих случаев суд счел, что обвиняемая «демонстрировала проходящим мимо пешеходам и гражданам в проезжающих автомашинах на государственном регистрационном знаке символику в виде флага с цветами белый-синий-белый», который является символом . В другом постановлении приводится похожая формулировка.

Москвички вину не признали, заявив, что сами цвета российского флага на номерах не меняли. Они предполагают, что красный цвет «мог затереться или выцвести на солнце». Одна из обвиняемых также сообщила, что на нее давили сотрудники полиции, которые обратили внимание на измененный цвет флага и задержали ее.

В постановлениях не уточняется, какой штраф назначили обвиняемым. РИА Новости в суде сообщили, что одну из них оштрафовали на две тысячи рублей.

По данным Baza и Shot, протоколы из-за бело-сине-белых флагов на автомобильных номерах составили на 37-летнюю учительницу английского Ольгу Логвинову и 65-летнюю Нину Пашутину.

При этом сначала, писала Baza, сотрудники полиции заметили измененный флаг на номерах машины Логвиновой. Они остановили Пашутину, попросив ее быть понятой при составлении протокола на Логвинову, и обнаружили на номерах автомобиля пенсионерки такой же флаг.

«Медиазона» обнаружила еще одну карточку похожего дела. 20 мая Зеленоградский районный суд арестовал на 15 суток М. Коваленка (его полное имя не сообщается — прим. «Медузы») из-за того, что тот «демонстрировал проходящим мимо пешеходам и гражданам в проезжающих мимо автомашинах» две наклейки с бело-сине-белым флагом на дорожной технике.

После российского вторжения в Украину бело-сине-белый флаг стал одним из символов антивоенного движения. Его приносили на протесты против действий властей и армии РФ. Позже модификацию флага начали использовать в своей символике различные организации, в том числе легион «Свобода России», а также .

Ранее не было известно о случаях, когда за демонстрацию бело-сине-белых флагов штрафовали или арестовывали по административной статье об «экстремистской символике», отмечает «Медиазона». РИА Новости пришло к выводу, что в России «запретили бело-сине-белый флаг» как символ легиона «Свобода России». В марте Верховный суд РФ признал эту группировку террористической организацией. В списке экстремистских материалов, который ведет Минюст РФ, бело-сине-белого флага нет.

Кто придумал этот флаг

У антивоенного движения появился новый символ протеста — бело-сине-белый флаг. «Медуза» рассказывает, кто и зачем его придумал

Кто придумал этот флаг

У антивоенного движения появился новый символ протеста — бело-сине-белый флаг. «Медуза» рассказывает, кто и зачем его придумал