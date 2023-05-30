Шойгу заявил, что в Киеве «поразили» еще один зенитный комплекс Patriot

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные «в последние дни» поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot, передает РИА Новости.

На селекторном совещании Шойгу также заявил, что в мае ВСУ потеряли не менее 16 тысяч человек и более 400 единиц техники. Министр добавил, что за это время были перехвачены и уничтожены 196 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Украинские власти заявление Шойгу пока не комментировали.

Минобороны РФ утверждает, что первый зенитный комплекс Patriot был поражен ракетой «Кинжал» в ночь на 16 мая. В Пентагоне 18 мая заявили, что ЗРК, получивший повреждения во время российского ракетного удара по Киеву, удалось починить.

С начала мая Киев, по данным городской военной администрации, подвергался воздушным атакам 17 раз. В частности, в ночь на 30 мая город атаковали 31 беспилотник — 29 из них удалось сбить. В результате этой атаки погиб один человек, еще 13 пострадали. Также были повреждены 16 объектов, включая жилые дома и автомобили.

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