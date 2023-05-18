ЗРК Patriot, поврежденный при российском ударе по Киеву, удалось починить

В Пентагоне заявили, что зенитный комплекс Patriot, получивший повреждения во время российского ракетного удара по Киеву, удалось починить.

«Сейчас он в полностью работоспособном состоянии», — сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 16 мая в результате нанесенного по Киеву удара «высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“ был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США».

ЗРК Patriot были переданы Украине Соединенными Штатами. После заявления Минобороны РФ о поражении ракетой одного из комплексов, США, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники, направили инспекторов для проверки системы. По данным собеседников телеканала, еще до осмотра было понятно, что у Patriot лишь незначительные повреждения, которые можно устранить на месте.