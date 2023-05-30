Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в атаке дронов на Москву и заявил, что эта атака стала ответом на российский удар по штабу военной разведки Украины, нанесенный «два-три дня назад».

«Мы уже говорили о возможностях нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад. В ответ киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям», — сказал Путин.

Президент назвал атаку дронов «террористическим актом».

Во время атаки, по словам Путина, российские системы ПВО сработали «штатно, удовлетворительно», хотя «еще есть над чем работать».

Утром 30 мая в три многоэтажных жилых дома в Москве попали беспилотники. Здания получили повреждения, два человека обратились за медицинской помощью, но госпитализация, как утверждают власти, им не потребовалась.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя атаку дронов, заявил, что «мы с удовольствием смотрим — и прогнозируем увеличение количества атак», но Украина, по его утверждению, не имеет «прямого отношения» к ним.