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Как выглядят московские многоэтажки — и московские дворы — после атаки дронов Фотографии
Источник: Meduza
В три жилых дома — на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице в Москве, а также на улице Атласова в Новой Москве — 30 мая попали дроны. Власти города заявили, что здания получили незначительные повреждения, «никто серьезно не пострадал». Тем не менее, за медицинской помощью, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, обратились два человека, а жителям нескольких подъездов в домах, в которые попали дроны, пришлось эвакуироваться. По факту атаки дронов возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).