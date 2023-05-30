В три жилых дома — на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице в Москве, а также на улице Атласова в Новой Москве — 30 мая попали дроны. Власти города заявили, что здания получили незначительные повреждения, «никто серьезно не пострадал». Тем не менее, за медицинской помощью, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, обратились два человека, а жителям нескольких подъездов в домах, в которые попали дроны, пришлось эвакуироваться. По факту атаки дронов возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Ленинский проспект, дом 92, корпус 1 Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

В доме на Ленинском проспекте дрон повредил остекление Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Оцепление у дома 98, корпус 6 на Профсоюзной улице Денис Воронин / Агенство «Москва» / AP / Scanpix / LETA Сотрудники полиции возле дома 11 на улице Атласова

Жителей дома на Профсоюзной, в который попал дрон, временно эвакуировали. Спустя несколько часов им разрешили вернуться домой Алексей Никольский / imago images / Scanpix / LETA

Обломки беспилотника у дома 92 корпус 1 на Ленинском проспекте

Дом на улице Атласова после попадания дрона Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

Дрон повредил корпус дома и одну из квартир на верхнем этаже на улице Атласова Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Подробнее об атаке дронов

В Москве в жилые дома попали беспилотники. В Подмосковье сбиты несколько дронов

Подробнее об атаке дронов

В Москве в жилые дома попали беспилотники. В Подмосковье сбиты несколько дронов