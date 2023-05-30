«Противовоздушный щит надежный, реакция экстренных служб моментальная, провокация провалилась» Что говорят на федеральных телеканалах об атаке дронов на Москву

Утром 30 мая Москва подверглась атаке беспилотников. Три жилых дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова в Новой Москве получили повреждения, два человека обратились за медицинской помощью. Министерство обороны РФ назвало произошедшее «террористической атакой», предпринятой «киевским режимом». Власти Украины отметили, что «с удовольствием смотрят» на атаки, но заверили, что не имеют «прямого отношения» к ним. Российские федеральные телеканалы в своих дневных выпусках освещали ситуацию очень подробно — по данным источников «Медузы», администрация президента дала им указания подчеркивать, что «цели провокации не достигнуты», а силы ПВО и власти сработали на высоком уровне.

Первый канал

В выпуске новостей в 13:00 «террористическая атака с помощью беспилотников, которую утром предпринял киевский режим», была главной новостью, ей в общей сложности было посвящено 10 минут из 15-минутного выпуска.

В самом начале ведущий подчеркнул, что никакой угрозы для населения сейчас нет, и процитировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что произошедшее «подтверждает необходимость проведения специальной военной операции до достижения всех поставленных целей». Ведущий также привел данные Минобороны о том, что в атаке участвовали восемь беспилотников, из которых пять были поражены, еще три — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. «Таким образом, благодаря эффективной работе ПВО удалось избежать серьезных последствий. Никто не пострадал, повреждения у зданий незначительные», — заключил ведущий, подчеркнув, что «экстренные службы отреагировали моментально».

Затем в выпуске новостей показали репортаж с места событий. Корреспондент заявил, что «этим утром не раз можно было убедиться в надежности противовоздушного щита над столичным регионом». Были показаны фрагменты интервью с очевидцами, которые отметили, что экстренные службы приехали быстро. «Атака на мирных граждан — очередное свидетельство террористической сущности украинского государства», — заявил автор репортажа, отметив, что накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов «в приступе звериной агрессии атаковать нашу страну». Сейчас обстановка полностью контролируется, подчеркнул корреспондент.

После этого Первый канал показал прямое включение с улицы Атласова, где находится одно из зданий, в которое попал беспилотник. Корреспондент отметил, что восстановительные работы на поврежденном фасаде подходят к концу: «Там, где всего девять часов назад произошел взрыв, скоро все будет восстановлено».

Россия 1

В выпуске «Вестей» в 14:00 «террористическая атака украинских дронов на Москву» также была главной новостью, в общей сложности ей посвятили 10 минут.

В начале выпуска ведущий отметил, что ПВО сработала «должным образом» и что президент получал всю информацию, а оперативные службы «выполнили все необходимые мероприятия» — и это дало возможность жителям уже начать возвращаться в свои квартиры.

В последовавшем репортаже корреспондент подчеркнул, что оцепление вокруг поврежденных домов уже снято. При этом он отметил, что люди «были вынуждены находиться на улице несколько часов». «Уже очевидно, что основная задача провокации — посеять панику — провалилась», — заявил он. В репортаже говорилось, что в результате атаки пострадали два человека, однако госпитализация им не потребовалась.

Затем в выпуске новостей показали второй репортаж с улицы Атласова, в котором корреспондент провел несколько бесед с очевидцами. Завершился рассказ об атаке цитированием утренних заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу об успехах российской стороны в уничтожении украинских беспилотников и о том, что, несмотря на большие потери ВСУ, «западные кураторы» требуют от Киева наступательных действий.

НТВ

НТВ из всех федеральных телеканалов уделил атаке меньше всего внимания. В выпуске в 10 утра она даже не попала в число главных тем, которые ведущий перечислял в самом начале, а в выпуске в 13:00 в списке главных тем она была упомянута вторым пунктом — после обострения конфликта в Косове.

Сюжеты об атаке в обоих выпусках шли первыми, однако если в 10 часов сюжет продолжался шесть минут, то в 13:00 — только три минуты. Ведущий объявил о «провале атаки» и процитировал заявления Минобороны, а также отметил, что повреждения зданий были незначительными. Затем показали короткий репортаж с Ленинского проспекта. Корреспондент подчеркнул, что жильцы уже возвращаются в свои квартиры, а сотрудники правоохранительных органов продолжают работу.

Бонус. Телеграм-каналы

С самого утра атаку активно комментировали в своих телеграм-каналах пропагандисты, «военкоры» и провоенные блогеры. Вот краткий пересказ основных тезисов из этих постов.

Атака на Москву была ожидаемой. Мы работаем исключительно по военным целям, а украинцы пытаются что угодно запустить по гражданским. Не надо ругать нашу ПВО, дроны летят на низкой высоте, их трудно обнаружить. Мы атакуем дронами гораздо чаще и эффективнее. Есть вопрос к бездействию властей, что российская власть и бизнес отрешенно смотрят на СВО, как будто ее нет. Пиар-акция у Киева получилась, но повлиять на ход войны такая атака не может. Неприятно, да, но теперь такие времена.