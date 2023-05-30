«Медуза» узнала, как провластным СМИ велели освещать атаку дронов на Москву: надо обратить внимание на «успешную работу ПВО» и подчеркнуть, что цели «провокации» не достигнуты

Источники «Медузы» в российских государственных и провластных СМИ рассказали, какие указания они получили от администрации президента по освещению атаки дронов на Москву и Московскую область.

СМИ «просят использовать следующие подходы»:

обратить внимание на «успешную работу ПВО»;

указать, что реакция «федеральных служб» и руководства Москвы и Московской области была «мгновенной», а работа — «качественной и сосредоточенной»

подчеркнуть, что цели «провокации» не достигнуты;

сделать акцент на том, что задача атаки была «психологической», но жители показали «спокойствие и выдержку».

Кроме того, в «методичке» содержится рекомендация если и цитировать комментарии по поводу атаки дронов депутата Госдумы Александра Хинштейна, руководителя АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексея Рогозина (сына бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина) и бывшего главы Минобороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова, то исключительно с негативной окраской.

Хинштейн опубликовал в телеграме «первичный перечень мест падения сбитых БПЛА на территории Подмосковья». Рогозин рассказал СМИ, какие типы дронов могли использоваться для атаки. Стрелков написал, что мэр Москвы «срочно формирует группы для отправки в Донецк, Горловку и Шебекино для ознакомления с опытом работы городских учреждений в условиях негативного воздействия беспилотников».

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