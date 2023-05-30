Минобороны России обвинило «киевский режим» в атаке дронов на Москву

Министерство обороны России обвинило Украину в атаке беспилотников на Москву, передает РИА Новости.

«Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, город атаковали восемь беспилотников самолетного типа. В ведомстве утверждают, что пять дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три — были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они «потеряли управление и отклонились от намеченных целей».

Телеграм-канал Shot со ссылкой на свой источник писал, что Москву атаковали 32 беспилотника: 19 были сбиты в Подмосковье, около десяти упали в черте города, зацепившись за деревья, еще три — попали в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова в Новой Москве. Телеграм-канал Baza писал, что Москву атаковали около 25 беспилотников.

Подробнее об атаке дронов на Москву

В Москве в жилые дома попали беспилотники. В Подмосковье сбиты несколько дронов Материал обновляется

Подробнее об атаке дронов на Москву

В Москве в жилые дома попали беспилотники. В Подмосковье сбиты несколько дронов Материал обновляется