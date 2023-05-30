Верховная рада снизила предельный возраст призыва на срочную службу. Это позволит призвать больше людей по мобилизации

Парламент Украины одобрил снижение предельного возраста призыва на срочную службу в армии с 27 до 25 лет.

Законопроект, писал УНИАН, был подготовлен по инициативе министерства обороны Украины. Во время военного положения, указывали в оборонном ведомстве, нет необходимости в пребывании на воинском учете призывников до 27 лет, а проведение ежегодных медкомиссий приводит к дополнительным затратам ресурсов и финансов.

Также в Минобороны отмечали, что «длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации».

Верховная рада в начале мая продлила действие военного положения и всеобщую мобилизацию, объявленную после начала полномасштабного вторжения российских войск, до 18 августа.

Читайте также

«Здоров? Жалоб нет? Годен» После начала войны многие украинцы сами пришли в военкоматы. Но некоторым вручили повестки с нарушениями. Рассказывает «Украинская правда»

Читайте также

«Здоров? Жалоб нет? Годен» После начала войны многие украинцы сами пришли в военкоматы. Но некоторым вручили повестки с нарушениями. Рассказывает «Украинская правда»