«Здоров? Жалоб нет? Годен» После начала войны многие украинцы сами пришли в военкоматы. Но некоторым вручили повестки с нарушениями. Рассказывает «Украинская правда»

Солдат территориальной обороны на сборном пункте в Киеве. 11 марта 2022 года Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

Спустя больше года с начала войны украинские территориальные центры комплектования — ранее военные комиссариаты — продолжают сталкиваться с различными трудностями, связанными с набором военнослужащих. Мобилизация в Украине — вместе с военным положением — была объявлена президентом Владимиром Зеленским в первый день российского вторжения. «Украинская правда» рассказала, как она проходит.

Территориальные центры комплектования (ТЦК) оказались не готовы к полномасштабной войне, пишет «Украинская правда». Во многом это было обусловлено тем, что базы данных военкоматов сильно устарели и содержали много неактуальной информации.

«Когда в жизни военнообязанного что-то меняется — женился, родился ребенок, изменилось состояние здоровья, получил новое образование, новую работу — он должен прийти в военкомат и сообщить об этом. Но большинство в военкомат обращались только тогда, когда им что-то очень нужно. И это привело к большой проблеме», — пояснил адвокат Артем Крикун-Труш.

После начала войны многие украинцы сами пришли в ТЦК. Одновременно сотрудники военкоматов начали массово рассылать и раздавать повестки. Нередко повестки раздавали с нарушениями, пишет «Украинская правда». К примеру, патрули военкоматов ходили с пустыми бланками с печатью и с подписью начальника ТЦК, хотя по закону каждый бланк должен был быть заполнен на каждого человека заранее.

Кто-то согласен с тем, что такие нарушения допустимы, поскольку строгое следование закону могло сильно сократить возможности военкоматов по набору людей, что, в свою очередь, сказалось бы на обороноспособности страны. В частности, такое мнение высказал начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко.

У меня возникает вопрос для тех, кто рассказывает о правовых аспектах работы ТЦК, рассказывает о том, как неправильно вручают повестки. А почему юристы не скажут: «Ребята, а чего вы не поступаете правильно: объявили мобилизацию — должны прийти без повестки»? Юристы почему-то становятся на другую сторону. У нас кроме прав есть и обязанности. Но почему-то о них предпочитают забывать.

После получения повестки военнослужащие отправляются в ТЦК для уточнения данных — вроде информации об образовании, специальности или основаниях для получения отсрочки. При этом, как отмечает Артем Крикун-Труш, военкоматы уже и на этом этапе сталкиваются с трудностями, поскольку они должны набирать людей, соответствующих конкретным запросам командиров. Поскольку у ТЦК нет актуальных баз данных, бывают случаи, когда они набирают совсем неподходящих людей. В пример «Украинская правда» приводит случай с программистом по имени Михаил, которого определили в медики просто потому, что он ранее успел пройти двухчасовой курс тактической медицины.

Следующий этап, который проходят призывники — медицинская комиссия. Как утверждает Артем Крикун-Труша, годными для военной службы признают почти всех. «Сейчас военно-врачебная комиссия проходит так: ты приходишь, сидит пара-тройка врачей. На тебя поверхностно смотрят: „Здоров? Жалоб нет?“. И даже ответ их не интересует. Все — годен», — рассказал адвокат.

Руслана Кубая — человека с инвалидностью первой группы, у которого с детства нет кистей рук — врачебная комиссия признала ограниченно годным к службе в военное время. После того, как этот случай получил огласку, его сняли с воинского учета.

«Знаю человека, у которого левый глаз на 15% видит. Он годен. Это возмущает максимально. Или 200-килограммовый сердечник, которого увезли в больницу с инфарктом. Я видел людей с протезами, с собранными позвоночниками. Я считаю, что врачи просто не желают брать на себя ответственность и полностью списывать людей с воинского учета», — рассказал Михаил.

После прохождения всех необходимых процедур в ТЦК призывников отправляют в учебные центры. Там они, как говорят в управлении по связям с общественностью ВСУ, проходят подготовку продолжительностью до 70 дней. Как пишет «Украинская правда», первые 30 дней занимает базовое обучение, после которого идет профессиональная подготовка по конкретной военно-учетной специальности. К примеру, подготовка стрелков занимает до 14 дней, а обучение операторов беспилотных летальных аппаратов — до 40 дней.

Во время базовой подготовки военнослужащие учатся обращаться с оружием, осваивают тактическую медицину, базовые оборонные действия, улучшают свою физическую форму и привыкают к постоянным физическим и эмоциональным нагрузкам.

При этом «Украинская правда» отмечает, что главной проблемой «учебок» остается острая нехватка опытных инструкторов. Как пишут журналисты, бывают случаи, когда призывников отправляют в зону боевых действий и вовсе без подготовки.

Больше времени занимает подготовка офицеров запаса — вплоть до 90 дней. В отличие от обычных мобилизованных, их готовят не в учебных центрах, а в вузах. Всего таких в Украине пять, пишет «Украинская правда». Программиста по имени Сергей, прошедшего военную кафедру, отправили на обучение в Академию сухопутных войск имени Сагайдачного. Подготовка длилась около 60 дней. По словам Сергея, этого было достаточно. «Необходимый минимум точно дали», — заявил он.

После обучения мобилизованных отправляют в их подразделения, где начинается заключительный этап подготовки — боевое слаживание. Это занимает еще несколько недель. В случае с формированием новых подразделений слаживание происходит на полигоне, в случае пополнения уже существующих — за пару десятков километров от фронта.

Главной трудностью на этапе боевого слаживания является время, которого иногда у украинской армии попросту нет. При этом, считает Александр Погребиский — депутат Киевского городского совета, вступивший в ВСУ после начала полномасштабной войны — слаживание является обязательным, особенно если речь идет о существенном пополнении подразделения.

Вот сейчас говорят: «Зачем мы держим этот Бахмут?». А я это четко понимаю: мы даем время бригадам, которые сейчас формируются, на боевое слаживание. Если мы просто соберем людей, дадим им технику и отправим [в контрнаступление] — их очень быстро уничтожат. И никакой эффективности от этого не будет.

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