Военнослужащий ВСУ возвращается на передовую после отдыха в укрытии. Запорожская область, 21 декабря 2022 года Celestino Arce Lavin / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады решили понизить в должности после критики ВСУ в интервью The Washington Post. Изначально об этом сообщили источники «Украинской правды» и шеф-редактор украинского бюро The Washington Post Изабель Хуршудян. Позже эту информацию подтвердил официальный представитель Десантно-штурмовых войск Украины Валентин Шевченко.

The Washington Post опубликовала 13 марта статью о состоянии ВСУ накануне контрнаступления Украины, которое ожидается весной. Журналисты поговорили с несколькими украинскими военнослужащими, в том числе с «Куполом». В публикации The Washington Post говорится, что его подразделение воевало в Донецкой области, а зимой отошло из Соледара после того, как украинских военных окружили войска РФ.

Комбат рассказал, что стал свидетелем того, как сотни украинских солдат покинули свои позиции, пока группы наемников продвигались вперед. «Купол» связал эту ситуацию с тем, что на фоне в рядах ВСУ оказалось много плохо обученных новобранцев.

По его словам, за год войны из 500 военных его батальона около 100 были убиты и еще 400 ранены, что привело к пополнению подразделения неопытными новобранцами.

«Я получаю 100 новых бойцов, и мне даже не дают времени их подготовить. Мне говорят: „Возьми их в бой“. [А в бою] новобранцы просто бросают все и бегут. Вот и все. Вы понимаете почему? Потому что солдат не стреляет. Я спрашиваю его: „Почему?“ А он говорит: „Я боюсь звука выстрела“. И по каким-то причинам он даже гранат ни разу не бросал», — среди прочего рассказал «Купол» журналистам, отметив также нехватку боеприпасов на передовой.

В интервью The Washington Post комбат объяснил свое решение высказаться в надежде, что США обеспечат лучшую подготовку украинских военных перед контрнаступлением. Шеф-редактор украинского бюро газеты Изабель Хуршудян отметила, что перед интервью она обсуждала с комбатом, что его высказывания могут повредить его карьере. По ее словам, «Купол» чувствовал, «что это стоит риска».

«Всегда есть вера в чудо. Либо это будет кровавая мясорубка и трупы, либо это будет профессиональное контрнаступление. Есть два варианта. В любом случае будет контрнаступление», — говорил Купол в интервью.

Подробный пересказ статьи The Washington Post

The Washington Post: у ВСУ может не хватить сил для масштабного наступления За год войны украинская армия понесла большие потери. На передовой оказались необстрелянные новобранцы

Подробный пересказ статьи The Washington Post

The Washington Post: у ВСУ может не хватить сил для масштабного наступления За год войны украинская армия понесла большие потери. На передовой оказались необстрелянные новобранцы

Украинское издание «Страна» пишет, что статья The Washington Post «наделала много шуму в Украине». Ее, в частности, комментировал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, заявив, что информация журналистов не соответствует действительности.

«Да, есть сложная ситуация. Мы уже год ведем войну против большой по размеру страны, но не по уму. Знали, что нам будет сложно. Но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности, не совсем приятная вещь», — сказал он в эфире украинского телевидения.

Представитель Десантно-штурмовых войск Украины Валентин Шевченко также сообщил, что «Купол» распространил в интервью «недостоверную информацию», после чего военные провели служебную проверку. По словам Шевченко, комбат говорил с журналистами без разрешения руководства, что запрещено правилами.

«Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном ему подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа», — добавили в Десантно-штурмовых войсках.

«Купола» назначат на должность в один из учебных центров Десантно-штурмовых войск ВСУ, уточнил Шевченко. В ответ на решение командования военнослужащий написал рапорт об увольнении. В комментарии «Громадське» комбат заявил, что командующий десантными войсками генерал-майор Максим Миргородский объяснил понижение в должности тем, что если «Купол» заявляет о плохой подготовке военных, то пусть сам их готовит.

Как отмечает «Украинская правда», это не первый случай перевода в 46-й бригаде после общения военных с журналистами. Ранее сержанта десантных войск Александра Погребиского после интервью о ситуации в Соледаре в январе 2023 года перевели на должность главного инструктора роты в учебный центр. «Не любят правду военные руководители и не хотят решать системные проблемы», — отметили собеседники издания.

Главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов выступил в защиту «Купола», который, по его мнению, «заботится о жизнях солдат и требует произвести изменения в подготовке, чтобы провести успешное контрнаступление». Журналист надеется, что командование пересмотрит свое решение и восстановит комбата в должности.

«Мы должны победить Россию и на фронте, и в своем сознании — и вместо того, чтобы затыкать рот, нужно начать думать и действовать, чтобы ежедневно совершенствовать самих себя», — добавил Бутусов.

О том, что известно о состоянии ВСУ, мы подробно рассказывали в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Западные СМИ пишут то об ослаблении украинской армии, то (наоборот) о ее готовности скоро пойти в наступление. Что нам точно известно о состоянии ВСУ? 00:00 30:42