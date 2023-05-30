Повторю, не мы развязали эту войну и не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы. Лишнее подтверждение тому — атака на мирные объекты в Москве. Наша система ПВО сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии. Понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО в Москве. Будем это делать. Мы уже говорили о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. Два-три дня назад нами был нанесен удар по штабу военной разведки Украины. В ответ киевский режим показательно выбрал путь запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это явный признак террористической деятельности украинских властей. Меня беспокоят попытки вызвать нашу ответную реакцию. Видимо, рассчитывают спровоцировать нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать.

Это примерный пересказ комментария Владимира Путина по поводу атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, который он дал в ходе посещения креативного пространства «Зотов». Цитаты приводятся по агентствам ТАСС и «Интерфакс».

Фото на обложке: Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA