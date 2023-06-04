Глава Белгородской области ответил на обращение «негодяев, убийц и фашистов» из РДК. Он предложил встретиться и забрать пленных в другом месте

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на видеообращение «Русского добровольческого корпуса» (РДК), который пригласил его на встречу в Новой Таволжанке, пообещав передать пленных, захваченных во время рейда.

Гладков записал видео, в котором заявил, что увидел обращение «подлецов, негодяев, убийц и фашистов», предлагающих ему встречу в Новой Таволжанке и собирающихся передать двух пленных.

Губернатор подтвердил, что РДК находятся в Новой Таволжанке, где идет бой. «Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По другому не может быть по определению», — сказал он.

Гладков заявил, что пленных, которые появились в видеообращении РДК, «скорее всего убили». Если пленные живы, сказал глава Белгородской области, он готов встретиться с представителями РДК, с 17:00 до 18:00 на МАПП «Шебекино». «Гарантирую безопасность», — сказал Гладков.

«Русский добровольческий корпус» днем 4 июня опубликовал видео, адресованное главе Белгородской области. В нем говорилось, что Вячеслава Гладкова «приглашают к диалогу в стенах храма в Новой Таволжанке» и готовы «в качестве жеста доброй воли» передать ему двух пленных. Гладкову предлагалось приехать в Новую Таволжанку на машине скорой помощи без сопровождения (кроме водителя) и без оружия. На видео также были показаны двое пленных, которые говорят, что они военнослужащие из Тверской и Псковской областей. Один из пленных лежал на больничной койке, рядом с ним стоит капельница.

Гладков несколько часов никак не комментировал видео. Предложение о встрече, адресованное Гладкову, прокомментировал Евгений Пригожин. Основатель ЧВК Вагнера заявил, что «если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать». «Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам», — добавил Пригожин.

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