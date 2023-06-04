Под завалами жилого дома в Днепропетровской области, разрушенного в результате обстрела, нашли погибшую двухлетнюю девочку

Из-под завалов жилого дома в Подгородненской общине Днепропетровской области, разрушенного в результате российского обстрела 3 июня, спасатели извлекли тело погибшей двухлетней девочки, сообщил глава региона Сергей Лысак. Всего, по его данным, пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей.

«Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы», — оценил Лысак масштабы разрушений.

Лысак добавил, что в ночь на 4 июня российские войска продолжили наносить удары по Днепропетровской области. Никополь обстреляли из артиллерии, а силы ПВО сбили над территорией региона беспилотник и две крылатые ракеты.

Всего, по данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 4 июня удалось сбить четыре крылатые ракеты (из шести запущенных российскими войсками) и три дрона-камикадзе (из пяти выпущенных по Украине).

Хроника войны. 4 июня

Война Четыреста шестьдесят шестой день

Хроника войны. 4 июня

Война Четыреста шестьдесят шестой день