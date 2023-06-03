Война Четыреста шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Ночью в Белгороде сработала ПВО. При обстреле села в Белгородской области погибли два человека

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее телеграм-каналы опубликовали видео из города со звуками взрывов и фотографии упавших обломков.

«Ночь прошла беспокойно. И ПВО работала над Белгородом. В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжелые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа», — рассказал губернатор.

Накануне вечером он сообщил, что при обстреле Соболевки два человека погибли, еще шестеро пострадали.

«А в Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным», — добавил Гладков.