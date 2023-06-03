Война Четыреста шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 июня читайте здесь.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершили 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.
- ВСУ отразили 29 атак на Купянском (вблизи Новоселовского), Лиманском (Макеевка и Спорное), Бахмутском (Ивановское), Марьинском (Марьинка — 14 атак россиян) направлениях.
- Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава военных России, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
- ВСУ сбили 15 крылатых ракет и 17 беспилотников противника типа «Шахед-136».
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили пункт управления, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и систему залпового огня противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Ночью в Белгороде сработала ПВО. При обстреле села в Белгородской области погибли два человека
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее телеграм-каналы опубликовали видео из города со звуками взрывов и фотографии упавших обломков.
«Ночь прошла беспокойно. И ПВО работала над Белгородом. В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжелые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа», — рассказал губернатор.
Накануне вечером он сообщил, что при обстреле Соболевки два человека погибли, еще шестеро пострадали.
«А в Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным», — добавил Гладков.
Здравствуйте. Начинается 465-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.