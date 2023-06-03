Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы к наступлению

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что вооруженные силы Украины готовы к наступлению.

«Честно говоря, есть несколько вариантов развития ситуации, совершенно разных. Но мы это сделаем, мы готовы», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что не сомневается в успехе ВСУ, однако предупредил, что для освобождения оккупированных Россией территорий потребуется время. Также он добавил, что Украина может понести в ходе наступления значительные потери, поскольку у России сохраняется превосходство в воздухе, а ВСУ не хватает систем ПВО.

«Мы хотели бы иметь определенные вещи (западное оружие), но мы не можем ждать месяцами», — заключил он.

Украинские власти говорят о наступлении с конца 2022 года. Первоначально ожидалось, что оно начнется весной, однако позднее сроки сместились.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего были приняты решения «о сроках движения» украинских войск.

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