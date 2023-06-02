В Киеве во время российского удара погибли две женщины и девятилетняя девочка. Они стояли возле укрытия, которое оказалось закрытым Зеленский пригрозил властям города «нокаутом»

Житель Киева Ярослав Рябчук, чья жена погибла во время российского обстрела из-за того, что не смогла попасть в укрытие Sasha Maslov for The Washington Post / Getty Images

Утром 1 июня в Киеве в результате падения обломков российских ракет погибли три человека, в том числе девочка девяти лет. В тот момент они бежали в укрытие, которое оказалось закрыто, пишет издание «Суспiльне».

Житель Киева Ярослав Рябчук, чья жена погибла во время атаки, рассказал, что люди прибежали в укрытие в Деснянском районе, которое находилось в местной поликлинике. «Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, очень долго стучали. И никто. Были там женщины, дети, и никто не открыл… В тот момент прилетело», — рассказал мужчина.

По словам Ярослава, он был рядом с женой и ребенком, но когда они не смогли попасть в укрытие, он побежал на другую сторону улицы, чтобы им открыли убежище. В этот момент произошло падение обломков. Женщина погибла, ребенок выжил. Двое других погибших — девятилетняя девочка и ее мать.

Накрытое тело девятилетней девочки, погибшей в результате падения обломков ракеты. Рядом с ним сидит ее дедушка. По словам очевидцев, он несколько часов просидел рядом с телом на корточках, пока ему не принесли стул Andriy Zhyhaylo / Obozrevatel / Global Images Ukraine / Getty Images

Ярослав рассказал изданию «Ґрати», что нашел жену в крови, он узнал ее по одежде и сумке. «Причину смерти я еще не знаю. Крови было очень много. Возможно, погибла от удара, а может и от осколков. Я забрал ее телефон, он был насквозь пробит осколком размером с абрикоску», — говорит Ярослав.

От взрывной волны выбило окна и двери в убежище. Ярослав рассказал, что забежал внутрь и увидел, что там спит охранник поликлиники. По словам мужчины, от охранника пахло алкоголем. «Я залетел и на эмоциях надавал ему по харе и не только. Это действительно так. Я готов за это ответить, и готов добавить. Если бы вы, не дай Бог, увидели свою жену в таком состоянии, и знаете, что он десять минут не открывал двери, вы бы его по спинке погладили?» — сказал он журналистам. «Ґрати» отмечает, что освидетельствование показало, что охранник был трезв.

Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по статьям о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 УК Украины), и об оставлении в опасности, повлекшем смерть (часть 3 статьи 135 УК Украины). По делу задержаны первый заместитель главы Деснянской районной администрации, директор поликлиники, его заместитель и охранник.

Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранение от должности главы Деснянского района столицы, а также заявил, что патрульная полиция Киева будет контролировать работу укрытий ночью. В Киевской городской администрации заявили, что укрытия в городе теперь должны быть открыты постоянно.

Произошедшее также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. «Нужно, чтобы местные власти включали голову. У нас была трагедия. Люди не могли попасть в укрытие. Вернемся, поставим голову на место», — сказал он на пресс-конференции в Кишеневе.

Зеленский также добавил: «Сказал бы так, может быть нокаут». Украинские СМИ посчитали, что таким образом он намекнул на последствия для мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко.

Кличко в ответ заявил, что ответственность за произошедшее общая — и его в том числе как мэра. Он напомнил, что глав районов Киева, которые отвечали за обустройство укрытий, назначает президент страны по представлению правительства. Он отметил, что мэр столицы не может не только уволить главу района, а даже вынести ему выговор. По словам Кличко, всего на обустройство убежищ город выделил 1,2 миллиарда гривен, которыми «распоряжались и распоряжаются» районные администрации.

«Из 10 глав районов девять у нас — представители от „Слуги Народа“. Руководитель Киевской городской военной администрации назначен Офисом президента», — сказал Кличко.

2 июня Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева и предоставить отчет в течение 10 дней. Главе МВД Игорю Клименко президент Украины поручил проверить укрытия по всей стране.