Министр обороны Индонезии предложил свой план мирного урегулирования войны в Украине — он предусматривает размещение миротворцев ООН
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог», которая проходит в Сингапуре, предложил свой план мирного урегулирования войны в Украине, сообщает ТАСС.
Среди прочего план Субианто предусматривает:
- немедленное прекращение огня с обеих сторон;
- создание демилитаризованной зоны — каждая сторона должна будет отойти на 15 километров от своих текущих позиций;
- размещение в этой зоне международных миротворческих сил;
- проведение референдумов на «спорных территориях» при посредничестве ООН (что это за территории, Субианто не уточнил).
По словам министра, предложенные меры уже «продемонстрировали свою эффективность в ходе истории», в том числе на Корейском полуострове. «Да, конфликт в Корее все еще нуждается в постоянном решении. Однако на протяжении 50 лет мы имеем хоть какой-то мир, что намного лучше, чем массовые разрушения и убийства невинных людей», — добавил он.
В мае издание Politico писало, что США допускают вероятность превращения российско-украинской войны в замороженный конфликт, который останется таким на годы — или, возможно, десятилетия — как, например, конфликт на Корейском полуострове. В свою очередь Москва и Киев выступали против заморозки конфликта.
В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не против мирных переговоров, но не готов идти ни на какие территориальные уступки.