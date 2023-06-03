Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог», которая проходит в Сингапуре, предложил свой план мирного урегулирования войны в Украине, сообщает ТАСС.

Среди прочего план Субианто предусматривает:

немедленное прекращение огня с обеих сторон;

создание демилитаризованной зоны — каждая сторона должна будет отойти на 15 километров от своих текущих позиций;

размещение в этой зоне международных миротворческих сил;

проведение референдумов на «спорных территориях» при посредничестве ООН (что это за территории, Субианто не уточнил).

По словам министра, предложенные меры уже «продемонстрировали свою эффективность в ходе истории», в том числе на Корейском полуострове. «Да, конфликт в Корее все еще нуждается в постоянном решении. Однако на протяжении 50 лет мы имеем хоть какой-то мир, что намного лучше, чем массовые разрушения и убийства невинных людей», — добавил он.

В мае издание Politico писало, что США допускают вероятность превращения российско-украинской войны в замороженный конфликт, который останется таким на годы — или, возможно, десятилетия — как, например, на Корейском полуострове. В свою очередь Москва и Киев выступали против заморозки конфликта.

В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не против мирных переговоров, но не готов идти ни на какие территориальные уступки.

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