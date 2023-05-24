В Кремле заявили, что Россия выступает против заморозки конфликта с Украиной

Россия разделяет позицию стран Запада о том, что война в Украине не должна быть заморожена, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, солидарна ли Россия с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта РФ с Украиной, представитель Кремля сказал: «Россия солидарна».

«Россия рассматривает возможность только завершения : обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — добавил он.

Обсуждая с агентством, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования войны Москве ближе и есть ли у нее свой вариант такого плана, Песков в очередной раз заявил, что «пока предпосылок для мирного урегулирования нет».

Как ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники, власти США среди других возможных сценариев рассматривают вероятность того, что российско-украинская война на годы превратится в замороженный конфликт. Этот сценарий, отмечало Politico, может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе с учетом того, что ни Москва, ни Киев не будут готовы признать свое поражение.

На Западе неоднократно выступали против заморозки конфликта между Россией и Украиной. Против этого, в частности, высказывались госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в декабре 2022 года выступал против заморозки войны с Россией. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк говорил, что в случае заморозки конфликта Украина превратится в «новую КНДР с миллионами заложников».

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