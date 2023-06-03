Жители Шебекино рассказали, что за эвакуацию детей им приходится платить по три тысячи рублей

Жители Шебекино Белгородской области пожаловались в местных пабликах, что за эвакуацию детей из города им приходится платить по три тысячи рублей. На эти сообщения обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

«Слава богу, вчера отправила детей в лагерь в Воронежскую область. Чего стоило добиться того, чтобы попасть в списки! Обещали, что все бесплатно будет, а в последний момент сказали, что надо доплатить за проезд. И так за двоих шесть тысяч рублей пришлось заплатить», — цитирует канал одно из сообщений.

Как уточняет «Можем объяснить», информацию о сборе денег также подтвердили две местные жительницы. В свою очередь канал смог верифицировать их личности.

Одно из подобных сообщений появилось под постом во «ВКонтакте» с прямым эфиром главы округа Владимира Жданова. Местная жительница спросила чиновника, почему детей в Воронежскую область отправляют за счет родителей, хотя ранее власти заявляли, что проезд будет оплачен за счет бюджета.

На это Жданов ответил, что «такое решение принято, чтобы не везти детей на школьном автобусе на дальнее расстояние».

«Можем объяснить» пишет, что позднее в разговоре с журналистами глава округа начал отрицать, что с родителей собирают деньги, однако свое заявление, сделанное в соцсети, он не объяснил.

Жители населенного пункта, заявившие о платной эвакуации, на вопросы «Можем объяснить» не ответили.

С конца мая Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам, в связи с чем губернатор региона Вячеслав Гладков объявил об эвакуации детей из Шебекинского городского округа в несколько областей, удаленных от массированных обстрелов. По его словам, первые 300 подростков были отправлены в Воронежскую область 31 мая. 3 июня губернатор отчитался об отправке 600 детей в Ярославль и Калугу.

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