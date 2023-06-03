Правительство Венгрии опубликовало ролик с призывом к прекращению огня в Украине. В нем показали карту Украины без Крыма

Правительство Венгрии опубликовало ролик с призывом к скорейшему прекращению огня в Украине, в котором показали карту страны без Крыма. Внимание на это обратила украинская газета «Страна».

«Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной. Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизни. Настало время для мира», — говорится в ролике.

Эти слова сопровождаются изображением детей и женщин, а также разрушенных войной городов. Когда речь заходит о возможности превращения войны в глобальный конфликт, на экране появляется карта Украины, которая не включает территорию аннексированного Россией Крыма.

Официально Венгрия не признавала аннексию Крыма законной.

В начале июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить наступления ВСУ и начать переговоры между Москвой и Киевом, чтобы не допустить «кровавой бойни».

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на заявление Орбана, предложив ему убедить президента Владимира Путина вывести российские войска со всей территории Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для мирного диалога с Киевом.

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