Война Четыреста шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

В России сформируют два новых военных округа и две армии

В вооруженных сил РФ в 2023 году сформируют Московский и Ленинградский военные округа, армейский корпус, Азовский военно-морской район, общевойсковую и воздушную армии, а также пять дивизий и 26 бригад, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

В статье для журнала Минобороны «Военные комиссариаты России» он отметил, что главной задачей в 2023 году является «отбор граждан на военную службу по контракту, в том числе в именные подразделения, а также выполнение нормы призыва граждан на военную службу». По его словам, в рамках совершенствования подготовки военных комиссариатов «к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов в различных условиях обстановки — с учетом опыта частичной мобилизации» запланированы 863 мероприятия различного уровня и масштаба.

В декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил в рамках военной реформы увеличить численность военнослужащих в российской армии до 1,5 миллиона человек, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек. Также он предложил увеличить призывной возраст с 18–27 до 21–30 лет.

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