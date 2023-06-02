Война Четыреста шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли удар по Киеву дронами и крылатыми ракетами.
- Глава Курской области заявил о сбитых рядом с Курском беспилотниках.
- В Смоленской области дроны атаковали топливо-энергетические объекты.
- США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.
В России сформируют два новых военных округа и две армии
В вооруженных сил РФ в 2023 году сформируют Московский и Ленинградский военные округа, армейский корпус, Азовский военно-морской район, общевойсковую и воздушную армии, а также пять дивизий и 26 бригад, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.
В статье для журнала Минобороны «Военные комиссариаты России» он отметил, что главной задачей в 2023 году является «отбор граждан на военную службу по контракту, в том числе в именные подразделения, а также выполнение нормы призыва граждан на военную службу». По его словам, в рамках совершенствования подготовки военных комиссариатов «к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов в различных условиях обстановки — с учетом опыта частичной мобилизации» запланированы 863 мероприятия различного уровня и масштаба.
В декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил в рамках военной реформы увеличить численность военнослужащих в российской армии до 1,5 миллиона человек, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек. Также он предложил увеличить призывной возраст с 18–27 до 21–30 лет.
Британская разведка в своем отчете пишет о дилемме, возникшей у российского командования из-за нападений на Белгородскую область.
- Утром 1 июня партизанские отряды во второй раз за десять дней атаковали Белгородскую область России. В сложной боевой обстановке беспилотные летательные аппараты также наносили удары по Белгороду (35 километров вглубь России), а власти эвакуировали мирных жителей из приграничного города Шебекино после украинского обстрела.
- Российские военные, вероятно, добились более быстрого успеха в сдерживании этого рейда, чем предыдущего. Однако, согласно пресс-релизу Минобороны РФ, ведомство прибегло к развертыванию на своей территории целого комплекса огневых средств, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А.
- Российское командование сейчас стоят перед острой дилеммой: укреплять оборону в приграничных районах России или укреплять свои позиции в оккупированной Украине.
Два человека получили ранения в результате обстрела Торецка, сообщает глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.
«Среди ночи россияне нанесли удар по Торецку — попали в школу, где находился пункт несокрушимости. Это уже не первое попадание в эту школу — оккупанты намеренно целятся в объект, оказывающий гуманитарную помощь и поддержку гражданским людям», — пишет он.
Кроме того, в городе повреждены 15 многоэтажек, пять частных домов и семь административных построек.
Американский Институт изучения войны в своем новом отчете рассуждает о рейдах на территории Белгородской области. По мнению аналитиков, вторгшиеся группировки не пытались установить контроль над регионом
1 июня подразделения проукраинских «Российского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» предположительно провели новый рейд на территории Белгородской области. На кадрах с геолокацией видны боевые действия в районе Новой Таволжанки и Шебекино в 3,5 и 7 километрах от российско-украинской границы. Минобороны РФ заявило, что сотрудники пограничных служб и ФСБ помешали попыткам двух мотострелковых рот, усиленных танками, вторгнуться на территорию Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков утверждал, что противника на территории региона не было.
Размеры вторгшихся соединений указывают на то, что операции в Белгородской области являются рейдами с точки зрения военной доктрины. Рейды, согласно доктрине армии США, представляют собой мелкомасштабные штурмовые операции, предполагающие быстрое проникновение на вражескую территорию с целью получения информации, разгрома вражеских сил или уничтожения объектов. Рейды заканчиваются запланированным уходом из узко определенной целевой области и не направлены на установление долгосрочного контроля над территорией. «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» не предпринимали серьезных попыток установить контроль над территорией Белгородской области ни 1 июня, ни во время рейда 22 мая, несмотря на декларируемую ими цель захвата территории России.
1 июня город Шебекино подвергся массированному обстрелу. В это же время появились сообщения о новом рейде проукраинских группировок в Белгородскую область. Жители массово эвакуировались из города. Вот как выглядел город накануне.
Командование Воздушных сил ВСУ публикует уточненные данные о ночной российской атаке по Киеву и области.
В общей сложности российские военные выпустили 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон. Все они были уничтожены украинской ПВО.
Сначала россияне атаковали дронами-камикадзе «Shahed-136/131» — около 23:00 в ночь на 2 июня. Заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло Днепра. Около 3:00 крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из Каспия, уже были в воздушном пространстве Украины. Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону.
Два человека ранены в результате ночной российской атаки по Киевской области
По данным генпрокуратуры Украины, пострадали 68-летний мужчина и 11-летний ребенок. Также в результате повреждены гражданские объекты — частные дома, хозяйственные постройки и автомобили мирных жителей.
Начато расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
30 мая Украина ударила по целям в Москве и Подмосковье дронами, вероятно, собственного производства. По своим характеристикам такие беспилотники хорошо подходят для атак в тылу противника, но при этом не способны нанести по-настоящему серьезный ущерб.
Однако операция могла и не иметь цели серьезного ущерба — для украинской стороны сегодня куда важнее отвлечь как можно больше сил российской ПВО на прикрытие объектов в тылу, а не на фронте, чтобы повысить свои шансы на успешное контрнаступление. Такую стратегию в этой войне ранее уже использовала сама Россия — разрушая энергетическую инфраструктуру Украины, ВС РФ истощали украинскую ПВО и заставляли Киев перебрасывать все больше систем противовоздушной обороны вглубь страны.
Разбираемся с тем, о каких еще последствиях атаки дронов на российскую столицу можно рассуждать уже сегодня.
Киев, 1 июня
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ночь в регионе после массированных обстрелов ВСУ «прошла относительно спокойно». Однако Шебекинском округ все еще обстреливают. Власти продолжают эвакуацию местных жителей из района.
В Калужской области упал и взорвался неопознанный объект, сообщает глава региона Владислав Шапша.
По данным чиновника, инцидент произошел около 6:45 в лесу в Кировском районе.
«Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали», — утверждает Шапша.
Дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции в Смоленской области, сообщает врио губернатора региона Василий Анохин.
По данным Baza, около 2 часов ночи один беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции «Транснефти» в деревне Пересна.
Спустя полчаса второй БПЛА атаковал газораспределительную станцию в деревне Дивасы. В результате взрыва было повреждено административное здание.
Пострадавших нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщает об обстрелах приграничных сел.
По данным чиновника, утром 2 июня ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа и село Новая Погощь Суземского района. В каждом из населенных пунктов загорелись по одному жилому дому. Пострадавших в результате инцидентов нет, утверждает Богомаз.
Госдепартамент США объявил об ответных мерах в связи с приостановкой Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе о ракетах и пусковых установках. Такое решение в Госдепе объяснили тем, что РФ перестала выполнять свои обязательства по этому пункту договора после 28 февраля 2023 года.
США также не будут предоставлять России телеметрическую информацию о количестве запусков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. При этом США продолжат уведомлять о таких запусках Россию.
В ночь на 2 июня под Курском системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников
«Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных. При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112», — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По данным Baza, всего было сбито восемь беспилотников. Обломками дронов были повреждены несколько домов, в том числе на Линейной и Рабочей улице.
Российская армия вновь обстреляла Киев
В военной администрации города заявили, что это была «шестая атака с воздуха за шесть дней» и противник «каждый раз менял оружие».
По предварительным данным Генштаба ВСУ, в общей сложности российские военные выпустили 15 крылатых ракет и 18 ударных беспилотников «Шахед». Все цели были сбиты.
В администрации Киева рассказали, что ракеты были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. Обломки уничтоженной ракеты обнаружили на проезжей части в Дарницком районе. В Подольском районе в результате падения обломков загорелась трава, сообщил мэр Киева.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 12 ракетных ударов с применением десяти баллистических и крылатых ракет типа «Искандер» по Киеву (уничтожены ВСУ) и двух зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, противник нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные граждане, среди которых дети. Повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.
- Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отбили 25 российских атак.
- Российские военные продолжают принудительную паспортизацию населения на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, российская оккупационная администрация определила 1 сентября 2023 года конечным сроком получения паспорта гражданина Российской Федерации с обязательным письменным отказом от украинского паспорта. Местные энергетические компании сообщают об обязательном переподписании новых договоров на поставку электроэнергии только при наличии российского паспорта. Всем гражданам Украины, которые отказываются от получения российских документов, угрожают прекращением поставок электроэнергии, депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов.
- Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожены два ударных БПЛА типа «Ланцет» и один разведывательный БПЛА типа «Орлан-10».
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили один пункт управления, один зенитно-ракетный комплекс, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, девять районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 464-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.