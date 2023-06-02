Губернатор Белгородской области: при обстреле Шебекинского округа погибли две женщины

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа, в результате погибли две женщины.

По его словам, осколки снарядов попали в проезжавшие мимо автомобили, в одном из которых ехали две женщины. От полученных травм они умерли на месте.

«Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор также сообщил, что обстрелу из ствольной артиллерии подверглось село Тишанка Волоконовского района. В двух дома выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линии электропередачи. Под обстрел попал хутор Леоновка Валуйского округа. Никто не пострадал, повреждения получило зернохранилище сельскохозяйственного предприятия.

1 июня Гладков сообщал, что Шебекино находится «под непрекращающимся огнем», его обстреливали в том числе из реактивной системы залпового огня «Град». В результате загорелось здание общежития. Незадолго до этого «Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, объявили о новом рейде в Белгородскую область. В Минобороны РФ заявили о «сорванной попытке вторжения» в регион.

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