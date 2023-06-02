Журналистов из «недружественных» стран решили не аккредитовывать на Петербургский международный экономический форум

Российские власти решили не аккредитовывать журналистов из «недружественных» стран на Петербургский международный экономический форум, сообщает The Bell.

Как пишет издание, журналисты двух крупнейших западных изданий (каких именно, не уточняется) пытались аккредитоваться на ПМЭФ. 1 июня им пришло подтверждение аккредитации, однако уже на следующий день они получили новое письмо — об отклонении заявки. В письме причина отказа не объяснялась.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил The Bell, что российские власти «приняли решение не аккредитовать в этом году журналистов из „недружественных“ стран». Причину такого решения Песков не уточнил.

The Bell пишет, что журналисты еще двух других крупных западных изданий решили вовсе не подавать заявки на аккредитацию на ПМЭФ в 2023 году.

К «недружественным» странам власти РФ относят государства, которые ввели санкции в отношении России. «Недружественными» в России считают все страны Евросоюза, США, Великобританию, Японию, Канаду, Южную Корею и другие.

Петербургский международный экономический форум пройдет 14–17 июня. Главная тема форума: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В деловой программе указаны более 140 мероприятий и больше тысячи спикеров.

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