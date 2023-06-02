Российские войска нанесли удар по Киеву дронами и крылатыми ракетами

По столице Украины в ночь на 2 июня российские войска нанесли удар дронами и крылатыми ракетами. Как отмечает Киевская городская военная администрация (КГВА), это была «шестая атака с воздуха за шесть дней» и противник «каждый раз менял оружие».

По словам начальника КГВА Сергея Попко, Киев синхронно, с разных направлений атаковали беспилотники, по предварительным данным, «Шахед 136/131». Одновременно российские войска запустили крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.

Силы ПВО уничтожили в Киеве и Киевской области более 30 воздушных целей различного типа, объявил Попко, добавив, что данных о пострадавших и разрушениях в результате атаки нет.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что российские войска выпустили по Киеву 15 крылатых ракет и 18 беспилотников-камикадзе. «Все эти воздушные цели были уничтожены», — говорится в заявлении.

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