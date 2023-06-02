Пермская школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка пыталась «быть вне политики» После визитов ФСБ и провоенных активистов программу обмена с Германией закрыли, а учителя хотят уволиться

Страница Пермской школы № 12 во «ВКонтакте»

В Перми директор и несколько учителей школы № 12 с углубленным изучением немецкого языка собираются уволиться после визитов сотрудников ФСБ, а также из-за провоенных активистов, недовольных тем, что для учеников не проводят «патриотические» мероприятия.

Об увольнении учителей стало известно из письма, которое распространили среди родителей школьников. Выдержки из него опубликовали «Холод», «Пермь 36,6», а также телеграм-канал «Прикамские витязи», поддерживающий российское вторжение в Украину.

По данным «Холода», из школы собираются уйти 10 преподавателей. Сама школа и местные власти увольнение директора и учителей пока не подтверждали. 1 июня на заборе учебного заведения появились плакаты в поддержку учителей, на которых их призывали не уходить.

Пермская школа № 12 до недавнего времени была одной из немногих школ в России, где ученики могли получить немецкий языковой диплом и поступить в вузы Германии без дополнительных экзаменов, отмечает «Холод». С 1997 года в школе преподавали приглашенные учителя из Германии и работала программа обмена для учеников. Директор школы Елена Ракинцева называла учебное заведение «одной из лучших лингвистических школ» в стране.

За все время существования программы у школы не возникало проблем, рассказали «Холоду» бывшая и работающая в школе учительницы. Проблемы появились после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, отмечает издание.

Так, в марте 2023 года на экзамен по немецкому языку для девятиклассников пришли сотрудники ФСБ, рассказали учителя и ученики «Холоду» и «Медиазоне». Собеседники изданий предполагают, что причиной визита силовиков стало то, что на экзамене присутствовал преподаватель из Германии. Сотрудники ФСБ наблюдали за экзаменом, требовали переводить все, что говорили немецкий педагог и дети, изучали презентации в PowerPoint и снимали на видео некоторых школьников.

На следующий день после экзамена сотрудник спецслужбы отправился на школьную экскурсию, куда поехал преподаватель из Германии. Сотрудник ФСБ требовал, чтобы его везли в той же машине, что и немца, сообщила одна из учительниц «Холоду». Позже немецкого педагога депортировали.

Елена Ракинцева в интервью Deutsche Welle сообщила, что сотрудники ФСБ заранее предупредили ее о своем визите в школу: «Я им объяснила, что координаторы Центрального управления по делам школьного образования при консульстве Германии в Екатеринбурге уже 20 лет приезжают к нам, чтобы председательствовать на устных языковых экзаменах». Депортацию немецкого преподавателя она связала с взаимным вынужденным сокращением штатов посольств РФ и Германии. В этом же интервью Ракинцева сообщила, что международная программа была закрыта.

В мае школа столкнулась с обвинениями со стороны провоенного . Претензии активистов вызвало то, что руководство школы отказывается проводить с участием бойцов и «втыкает палки в колеса учителям, которые проявляют инициативу и пытаются проводить патриотические мероприятия».

Как отмечала «Медиазона», интерес к школе у авторов провоенного телеграм-канала возник еще в конце апреля. Тогда в «Прикамских витязях» появился пост о том, что администрация учреждения пытается создать в школе «свободную от политики зону». «Если вам известны подобные случаи, если кто-то пострадал за свою патриотическую позицию, то сообщайте нам. Мы разберемся в каждом случае индивидуально. Пятая колонна должна прекратить свою наглую подрывную деятельность», — призывали «витязи» в другом посте.

Ученики школы подтвердили, что там не проводили провоенные мероприятия и «Разговоры о важном» в привычном формате, а также не приглашали на уроки военнослужащих. «В подавляющем большинстве это были обычные классные часы. У нас в основном на них были задания на общение, тимбилдинг, просто интересные задания», — описал один из учеников «Разговоры о важном» в пермской школе № 12.

При этом мать одной из школьниц рассказала «Медиазоне», что в учебном заведении «всегда были мероприятия очень патриотичные, шикарные концерты к 9 Мая».

Одна из собеседниц «Холода» среди учителей утверждает, что директор учреждения настаивала на том, что школа — вне политики. Другая учительница рассказала изданию, что большинство педагогов занимают антивоенную позицию. «Очень важно не вызвать гражданское противостояние в обществе, в том числе и в школе. И если мы примем одну сторону, проигнорировав мнение другой, то в конечном счете получим в наших школах бойцовские клубы. Где будут идти стенка на стенку, где будет прав тот, у кого больше силы или больше поддержки», — говорила в интервью Ракинцева.

Администратор «Прикамских витязей» утверждал, что раскритиковал руководство школы после обращения родителей учеников. Кто именно к ним обратился, он не сообщил.

19 мая в школу пришли чиновники из департамента образования Перми и администратор «витязей». Собеседник «Медиазоны» среди авторов телеграм-канала утверждал, что департамент «отреагировал самостоятельно» на ситуацию в школе.

Ученики школы рассказали, что в ходе этого визита провоенные активисты поссорились с руководством школы, а учительница, «единственная выступавшая за СВО, прибежала к ним и поплакала». По данным «Холода», на эту встречу также пришел отец одного из пятиклассников Александр Миронов, который, по рассказам учителей, воевал в Чечне или Афганистане, а на встрече «орал матом» и требовал, чтобы школа выражала поддержку вторжения в Украину.

В телеграм-канале «Прикамские витязи» рассказали, что в школе прошло «небольшое совещание, которое переросло в горячую дискуссию» с администрацией. В одном из постов говорилось: «Замдиректора [школы] пропитана ненавистью к патриотизму, к СВО и курсу нашего государства. Она мерзко и трусливо прикрывается детьми, а от самой прямо веет злобой и желчью. Я с первых минут общения понял, что перед нами сидит самый настоящий враг».

Там же авторы провоенного телеграм-канала пообещали «биться с предателями государства» и защитить «настоящего педагога», которая во время встречи «подбежала и в слезах рассказала, что ей жестко надавали по рукам за ее инициативу по сбору книг для детей Донбасса».

По информации «Холода», речь идет о 68-летней преподавательнице истории Людмиле Заякиной. Как сообщалось, в феврале она организовала сбор писем российским военнослужащим и книг для детских домов Донбасса. По словам одной из учительниц, после того как об акции стало известно, директор собрала совещание и сказала: «Не бегите вперед паровоза. Не было никакого приказа это делать». Сама Ракинцева объясняла, что в департаменте образования Перми просили согласовывать подобные акции властями города и региона.

«Об этом я проинформировала педагогический коллектив школы на рабочем совещании. Интерпретировала учительница мои слова просто неверно или сделала это умышленно — судить ей. В нашем коллективе ценятся плюрализм мнений, самостоятельное принятие решений всеми участниками образовательных отношений и умение нести ответственность за них. В школе никто ничего не запрещает, в том числе детям, если, и я снова повторяю ту же мысль, это не запрещено законом», — сказала Ракинцева Deutsche Welle.

Чем в итоге закончился визит чиновников в пермскую школу, неизвестно. В мэрии Перми журналистам ответили, что решение о проведении внеучебных программ остается за руководством школ при учете мнения родителей, а школьники и педагоги «добровольно организуют и участвуют в гуманитарных миссиях». Директор учебного заведения и администрация школы отказываются от комментариев журналистам.

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