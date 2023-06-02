Губернаторы российских регионов сообщили о ночных атаках беспилотников и обстрелах

В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

По его словам, атаки произошли в районе трех часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района. Анохин заявил, что никто не пострадал, критических повреждений и пожаров нет.

Baza пишет, что один из беспилотников взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции «Транснефти». Второй беспилотник атаковал газораспределительную станцию, в результате взрыва повреждения получило административное здание.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела загорелся жилой дом. Он также сообщил об обстреле села Новая Погощь Суземского района, из-за этого произошел пожар в жилом двухквартирном доме.

В Кировском районе Калужской области в лесу упал и взорвался «неопознанный объект», рассказал глава региона Владислав Шапша. По его словам, «объекты экономики» и жилые дома не повреждены, пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночь в регионе «прошла относительно спокойно». «Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что в ночь на 2 июня рядом с Курском система ПВО сбила «несколько украинских беспилотников». По информации Baza, атака продолжалась полчаса, над городом сбили восемь беспилотников. Обломки дронов повредили несколько домов.

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