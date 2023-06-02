Глава Курской области заявил о сбитых рядом с Курском беспилотниках

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в ночь на 2 июня рядом с Курском системой ПВО сбито «несколько украинских беспилотников».

«Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных», — написал Старовойт в телеграме, не став уточнять подробности атаки дронов.

По данным Baza, всего было сбито восемь беспилотников. Обломками дронов были повреждены несколько домов, в том числе на Линейной и Рабочей улице.

Вторая война дронов Meduza