В российских учебниках по отечественной истории появилась глава о войне в Украине и противостоянии России «коллективному Западу»

В новом учебнике по отечественной истории России для 10-11 классов появилась глава, посвященная полномасштабной войне в Украине, которая повторяет многие тезисы российской пропаганды. Фотографии учебника журналистам Sota прислал учитель из Архангельска.

Среди прочего в учебнике говорится, что Запад использовал Украину в качестве «ударного кулака, нацеленного на Россию» и «плацдарма для нападения НАТО». Кроме того, утверждается в учебнике, в январе 2022 года Москве якобы стало известно, что Украина при поддержке Запада готовится к «полномасштабной военной операции по захвату Донбасса и Крыма», в связи с чем Россия «была вынуждена предпринять превентивные меры».

Целями российских «превентивных мер» в учебнике называют «избавление ДНР и ЛНР от ежедневных обстрелов, обеспечение их суверенитета, демилитаризация и денацификация Украины».

Кроме того, авторы также написали про западные санкции, которые должны были «разорвать на части» российскую экономику, стремление Запада заставить Украину «воевать до последнего украинца», россиян, которые «сплотились в поддержку своих вооруженных сил» и рейтинг Владимира Путина, превысивший 80%.

В самом конце главы о « » вне контекста авторы процитировали слова из обращения председателя Совнаркома Вячеслава Молотова в день нападения Германии на СССР: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!».

Авторами учебника значатся депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов и советник директора Сергей Девятов. Sota пишет, что учебник станет частью школьной программы с 1 сентября 2023 года.

В то же время издание «Подъем» со ссылкой на издательство «Русское слово» пишет, что новый учебник не будет обязательным: «Учебник есть в федеральном перечне, и может использоваться в школах. В каких и насколько массово, мы сказать не можем. Сообщения о его обязательном использовании — неправда». Также в издательстве уточнили, что раздел про СВО появился в учебнике еще в прошлом году.

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