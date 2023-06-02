Фестиваль «Нашествие-2023» перенесли на следующий год. Его не проводят уже с 2019-го

Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Калужской области этим летом, перенесли на 2024 год, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, в ходе дискуссии жители региона отмечали, что сейчас «не то время» для музыкального фестиваля. «После общения с организаторами и представителями правоохранительных органов принял решение», — написал Шапша.

Организаторы фестиваля заявили, что решили перенести его, «оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами».

В соцсетях «Нашествия» говорится, что фестиваль перенесли на июль 2024 года, он пройдет в окрестностях деревни Аристово Боровского района Калужской области.

Фестиваль «Нашествие» проходил ежегодно с 1999 года — сначала в Москве и Подмосковье, а затем в Тверской области. С 2019 года он не проводился. Как пишет «Дождь», в апреле 2023 года организаторы фестиваля объявили о его возобновлении в новом месте, в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. Его планировалось провести с 4 по 6 августа.

С 2013 года партнером «Нашествия» выступает Минобороны РФ, в связи с чем на всех последующих фестивалях военные устраивали выставки техники, проводили акции патриотического характера, а также размещали свои пункты по отбору на военную службу по контракту.

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