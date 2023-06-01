Война Четыреста шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Полиция Киева начала уголовное производство по статье о служебной халатности из-за того, что во время российского обстрела в городе было закрыто бомбоубежище, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как ранее сообщили власти, после объявления воздушной тревоги в Деснянском районе местные жители не смогли попасть в укрытие в поликлинике, в результате чего погибли две женщины и девятилетняя девочка.

«16-й месяц полномасштабной войны. Казалось бы, за это время ответственными должностными лицами должны были быть выявлены и исправлены все недоработки в вопросе безопасности людей. Враг продолжает масштабные обстрелы городов. Но до сих пор некоторые укрытия продолжают оставаться закрытыми во время воздушной тревоги, — заявил Клименко. — Закрытые бомбоубежища во время войны — это не просто безразличие. Это грех. В рамках расследования найдем и привлечем к ответственности всех виновных. Укрытия должны быть круглосуточно открытыми. Это вопрос жизни людей. Без преувеличения».