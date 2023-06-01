Война Четыреста шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Погибли две женщины и девятилетняя девочка. Они не успели вовремя попасть в бомбоубежище в поликлинике, которое оказалось закрытым.
- «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» объявили о новом рейде в Белгородскую область. Губернатор это отрицает.
- Зеленский приехал на саммит Европейского политического сообщества в Кишинев.
В Киеве вторая за утро воздушная тревога
Тревога также объявлена в Киевской и Черниговской областях.
Мониторинговые группы сообщают об угрозе применения баллистических ракет.
Два школьных учителя госпитализированы с ранениями в результате артиллерийского обстрела ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В ходе обстрела осколками снарядов были выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях, добавил чиновник.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что находится в Молдове на саммите Европейского политического сообщества.
Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию «Пэтриотов». ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего.
Охранник поликлиники в Деснянском районе Киева, в которую во время российского обстрела не смогли попасть для укрытия местные жители, был пьян и спал, пока в городе звучала воздушная тревога.
Как рассказали «Суспільне» местные жители, они уже не впервые не смогли попасть в бомбоубежище в поликлинике, на которую в ночь на 1 июня упали обломки российской ракеты. В результате обстрела погибли две женщины и девятилетняя девочка.
Полиция Киева начала уголовное производство по статье о служебной халатности из-за того, что во время российского обстрела в городе было закрыто бомбоубежище, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Как ранее сообщили власти, после объявления воздушной тревоги в Деснянском районе местные жители не смогли попасть в укрытие в поликлинике, в результате чего погибли две женщины и девятилетняя девочка.
«16-й месяц полномасштабной войны. Казалось бы, за это время ответственными должностными лицами должны были быть выявлены и исправлены все недоработки в вопросе безопасности людей. Враг продолжает масштабные обстрелы городов. Но до сих пор некоторые укрытия продолжают оставаться закрытыми во время воздушной тревоги, — заявил Клименко. — Закрытые бомбоубежища во время войны — это не просто безразличие. Это грех. В рамках расследования найдем и привлечем к ответственности всех виновных. Укрытия должны быть круглосуточно открытыми. Это вопрос жизни людей. Без преувеличения».
Глава администрации Деснянского района Киева Дмитрий Ратников поделился деталями ночного обстрела.
Ночью в нашем районе в считанные минуты после объявления сигнала воздушной тревоги произошел баллистический обстрел. По сообщению директора поликлиники № 3, работником ночной смены был открыт центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, часть — нет. Три человека около укрытия погибли. Выясняются все детали трагедии.
С самого утра ведется работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности городской администрации. Вызваны на доклад все ответственные лица. Будут приняты жесткие решения по всем ответственным лицам после выяснения всех обстоятельств.
«Все жители вернулись к привычной жизни»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все повреждения в домах, которые были атакованы беспилотниками 30 мая, устранены.
«Провели все ремонтные работы в домах, жители которых были эвакуированы. В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену поврежденных элементов в квартирах и подъездах. Дополнительно провели обследование конструкций домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения. Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни», — пишет он в телеграм-канале.
Житель Киева, чья жена погибла при ударе по городу, рассказал, что убежище, где должны были укрыться люди, оказалось закрыто.
«Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, очень долго стучали. И никто. Были там женщины, дети, и никто не открыл… в тот момент прилетело», — рассказал мужчина по имени Ярослав.
Его жена шла к убежищу вместе с ребенком и погибла на улице. С ребенком, по словам мужчины, все хорошо. Помимо жены Ярослава, в результате удара по Киеву, погибли еще одна женщина и девятилетняя девочка.
Мэр Виталий Кличко заявил, что к поликлинике в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности, чтобы выяснить, почему не было доступа к убежищу.
К лету 2023 года основные российские оппозиционные силы ушли в подполье: лидеры протестов находятся в заключении или в эмиграции. Оставшиеся на свободе политики и активисты (их в России осталось не так много) постоянно сталкиваются с давлением со стороны властей. Уехавшие из страны представители оппозиции отказываются от идеи объединиться.
Профессор Университета Северной Каролины Грэм Робертсон уже двадцать лет изучает российскую политику и написал много исследований о протестах и российской оппозиции. Специальный корреспондент «Медузы» Маргарита Лютова поговорила с Робертсоном о том, какую политику необходимо избрать российской оппозиции, и о том, чего она на самом деле может добиться.
«Первый день лета. День защиты детей. А рашисты совершают очередное нападение на столицу и снова убивают! Убивают украинских детей», — пишет глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко о ночной российской атаке.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что все мероприятия, которые были запланированы в районах города ко Дню защиты детей, отменены.
Киев, 1 июня
В ночь на 1 июня российские военные нанесли новый ракетный удар по Киеву, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
В общей сложности по столице Украины из Брянской области были выпущены десять ракет: семь баллистических ракет «Искандер-М» и три крылатые ракеты «Искандер-К». Средства ПВО уничтожили все десять ракет, заявили в ВСУ.
По данным Киевской городской военной администрации, обстрелам подверглись Деснянский и Днепровский районы, в результате чего погибли три человека и еще десять получили ранения.
Национальная полиция Украины уточнила, что погибшие в Киеве — женщины 34 и 33 лет и девятилетняя девочка.
Повреждены многоквартирные дома, детский сад, две школы, детская поликлиника и трубопровод.
Губернатор: «противника на территории Белгородской области не было и нет»
Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском округе идет непрекращающийся обстрел со стороны ВСУ. Уже ранены восемь человек, погибших нет.
При этом он отрицает информацию о прорыве противника на территорию области. «Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте», — пишет он.
«Русский добровольческий корпус» объявил о новом рейде в Белгородской области
Воюющая на стороне Украины группировка распространила видео, в котором ее бойцы утверждают, что снова ведут бои на территории России и «совсем скоро покажется окраина Шебекино». Где и когда оно было снято, неясно.
В свою очередь легион «Свобода России» также анонсировал рейд на территорию России: «Мы, легион „Свобода России“, сейчас находимся возле границы нашей родины, очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайворон — это только начало». Дата и место съемки этого видео также не установлены.
Ранее ряд телеграм-каналов, в частности, Baza, сообщили, что на пункте пропуска «Шебекино» на границе России и Украины идет бой.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ всю ночь обстреливали из «Града» центр и окраины города Шебекино.
Ранены пять человек, в том числе полицейский и охранник моста. Трое госпитализированы. Снаряды попали в частный жилой дом и административное здание, в результате чего возникли возгорания. «Также поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами», — сообщил чиновник.
Также Гладков рассказал, что в сети распространяется фейк о срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. «На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно. Тем, кто выезжает из города, готовы помочь и разместить в пунктах временного размещения, например, в „Белгород Арене“. Те, кто не может самостоятельно добраться, обращайтесь в администрацию округа», — пишет губернатор.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские войска нанесли три ракетных и 29 авиационных ударов, совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая инфраструктура.
- Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отбили 21 атаку.
- Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них два — по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожены пять разведывательных БПЛА.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили пункт управления, артиллерийское подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 463-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.