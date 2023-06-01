Владимир Зеленский приехал на саммит Европейского политического сообщества в Кишинев

Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в саммите в Кишиневе. 1 июня он прибыл в Молдову. Президента Украины встречала президент Молдовы Майя Санду.

Andreea Alexandru / AP / Scanpix / LETA

«Сегодня работаем в Молдове, — написал Зеленский в телеграме. — Много двусторонних встреч». Президент Украины сообщил, что помимо , Украина собирается предложить союзникам «коалицию ЗРК Patriot». Также, по его словам, планируется обсудить сотрудничество с ЕС, НАТО и украинскую «формулу мира». «Все для защиты нашего будущего», — подчеркнул Зеленский.

Планы визита Зеленского в Кишинев не раскрывались до последнего момента из соображений безопасности.

Саммит в Кишиневе — второй в истории Европейского политического сообщества. В столице Молдовы в связи с его проведением приняты повышенные меры безопасности, а к защите неба привлечена авиация НАТО (в воздушное пространство Молдовы она заходить не будет).