Губернатор: в Белгороде произошел взрыв «неизвестного устройства»

В Белгороде произошел взрыв «неизвестного устройства», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, на проезжую часть упал беспилотник. Телеграм-канал Baza писал, что взрыв произошел на улице Щорса в районе Харьковская гора. Улицу перекрыли, там работают спецслужбы.

Губернатор сообщил о двух пострадавших — один из них был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Также был поврежден автомобиль.

Baza пишет, что спецслужбы проверяют информацию о падении еще одного беспилотника. По данным канала, второй дрон мог упасть в районе улицы Кутузова.

Власти Белгородской области 1 июня сообщили, что несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов подверглись обстрелам. В частности, в городе Шебекино в результате обстрела из РСЗО «Град» загорелось общежитие и было повреждено здание городской администрации. По данным РИА Новости, после обстрелов в Белгородской области были госпитализированы 11 человек — четверо в тяжелом состоянии.

Утром того же дня воюющие на стороне Украины группировки «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» объявили о новом рейде на территорию РФ. Позднее Минобороны РФ отчиталось о «сорванной попытке вторжения» в Белгородскую область.

Читайте также

«Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» заявили о новом рейде в Белгородскую область Губернатор: регион обстреливают из «Града». Минобороны РФ: попытка вторжения сорвана

Читайте также

«Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» заявили о новом рейде в Белгородскую область Губернатор: регион обстреливают из «Града». Минобороны РФ: попытка вторжения сорвана