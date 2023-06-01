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новости
«Город очень сильно разбомблен»
Кадры из Шебекино Белгородской области, где не прекращаются обстрелы. Из него уезжают жители
2 минуты
12:52, 1 июня 2023
В городе Шебекино Белгородской области 1 июня из-за обстрела загорелось общежитие и было повреждено здание городской администрации, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Огонь по городу, по его словам, вели из РСЗО «Град». Об очередном обстреле города власти региона заявили на фоне
сообщений о рейде
на территорию Белгородской области «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России», воюющих на стороне Украины. В «Свободе России» заявляли, что во время рейда «накрыли „Градами“ здание полиции» в Шебекино.
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