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«Город очень сильно разбомблен» Кадры из Шебекино Белгородской области, где не прекращаются обстрелы. Из него уезжают жители

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В городе Шебекино Белгородской области 1 июня из-за обстрела загорелось общежитие и было повреждено здание городской администрации, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Огонь по городу, по его словам, вели из РСЗО «Град». Об очередном обстреле города власти региона заявили на фоне сообщений о рейде на территорию Белгородской области «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России», воюющих на стороне Украины. В «Свободе России» заявляли, что во время рейда «накрыли „Градами“ здание полиции» в Шебекино.
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