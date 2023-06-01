Минобороны РФ объявило о «сорванной попытке вторжения» в Белгородскую область

Министерство обороны РФ объявило, что российские военные «отразили три украинские атаки» в Белгородской области.

В заявлении военного ведомства, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что около 03:00 после интенсивного обстрела украинские формирования «силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками», предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Нападавшие отброшены, нарушений государственной границы не допущено,«на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 «диверсантов» и их техника, объявило Минобороны РФ.

Воюющие на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» 1 июня выпустили видео, в которых сообщили о новом рейде на территорию России. Белгородский оперштаб заявил, что «никакого прорыва ВСУ нет» — «данная информация является ложной и не соответствует действительности». При этом в оперштабе сообщили, что в районе Шебекино «сложная обстановка, идут обстрелы, слышны звуки боя».

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заявил, что Шебекино подверглось интенсивному обстрелу, в городе загорелось здание общежития, а местная администрация получила повреждения.

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