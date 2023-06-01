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В Киеве из-за российских ударов погибают люди. Белгородская область — тоже под обстрелом Что делает Путин? Старается заниматься спортом, спит и сравнивает себя с Дедом Морозом

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1 июня — в День защиты детей — в Киеве в результате российского обстрела погибли три человека, в том числе ребенок. В Белгородской области продолжаются обстрелы, а в самом Белгороде, по предварительным данным, упал беспилотник. Тем временем Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Среди прочего он рассказал, что верит в Деда Мороза и даже считает его главнее себя. Ситуацию в Белгородской области Путин не комментировал. При этом в Кремле утверждают, что постоянно получает данные о ситуации в регионе и «активно занимается помощью жителям».
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