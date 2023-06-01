В Киеве в результате ночного удара погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка

Российские войска в ночь на 1 июня нанесли удар по Киеву. Городская военная администрация опубликовала фото последствий обстрела в Деснянском и Днепровском районах.

В Деснянском районе погибли три человека, в том числе ребенок. Десять человек ранены, среди них ребенок. В Днепровском районе ранения получили два человека. Национальная полиция Украины уточнила, что погибшие в Киеве — женщины 34 и 33 лет и 9-летняя девочка.

Жительница Киева у тела ее погибшей дочери. Киев, 1 июня 2023 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Повреждены многоквартирные дома, детский сад и медицинское учреждение. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники других экстренных служб.

Генштаб ВСУ в своей утренней сводке заявил, Киев был обстрелян ракетами «Искандер». В сводке говорится, что все 10 выпущенных ракет «Искандер-М» и «Искандер-К» были сбиты. «К сожалению, в результате противовоздушного боя есть погибшие и раненые, среди них — дети», — заявил Генштаб ВСУ.

Хроника войны. 1 июня

Война Четыреста шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны. 1 июня

Война Четыреста шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»