ВСУ заявили о «временном затишье» на бахмутском направлении: «Продвижение на флангах приостановлено»

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные приостановили свое продвижение на флангах на бахмутском направлении, сообщает «Украинская правда».

«В течение нескольких минувших дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыв враждебных намерений», — заявил Сырский.

Он также сообщил, что в последние дни ситуация на бахмутском направлении изменилась — значительно сократилась наступательная активность российских войск, а обстрелы города участились. Сырский считает, что «временное затишье» обусловлено выводом наемников ЧВК Вагнера из Бахмута.

О приостановке продвижения ВСУ в районе Бахмута ранее сообщала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она утверждала, что под контролем Украины остаются юго-западные окраины города. «Обе стороны готовятся и усиливаются для дальнейших действий. Борьба за это направление продолжается», − заключила Маляр.

Бои за Бахмут продолжаются с лета 2022 года. 20 мая основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Бахмут находится под полным контролем его отрядов. Позже с заявлением о «завершении освобождения Артемовска» (советское название Бахмута) выступило Минобороны РФ. В свою очередь украинские военные и чиновники захват города российскими силами отрицали.

25 мая Пригожин объявил о начале вывода подразделений ЧВК Вагнера из Бахмута.

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