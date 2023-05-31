Война Четыреста шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная военная цель

Так бывший президент России прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что у Украины есть законное право защищать себя и применять военную силу за пределами своей территории.

«Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. В этом случае любой из ее должностных лиц (как военных, так и гражданских, содействующих войне), может рассматриваться как законная военная цель», — написал Медведев в своем англоязычном твиттере.