Война Четыреста шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 мая читайте здесь.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная военная цель
Так бывший президент России прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что у Украины есть законное право защищать себя и применять военную силу за пределами своей территории.
«Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. В этом случае любой из ее должностных лиц (как военных, так и гражданских, содействующих войне), может рассматриваться как законная военная цель», — написал Медведев в своем англоязычном твиттере.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Тёткино.
По его словам, в результате обстрела повреждены линии электропередачи, на некоторых улицах нет света. Пострадавших нет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 64 авиационных ударов и один ракетный удар, а также совершили 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
- Основные усилия армии РФ сосредоточены на попытках завершить оккупацию Луганской и Донецкой областей. ВСУ отбили на этом направлении 22 атаки;
- На Бахмутском направлении российские силы наступления не проводили;
- Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российской армии, а также удар по зенитно-ракетному комплексу;
- Украинские войска уничтожили за сутки 32 дрона «Шахед».
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о собственных успехах и потерях противника.
В самопровозглашенной ЛНР сообщили о гибели пяти человек при обстреле поселка Карпаты
Еще 19 человек пострадали. Как заявили в представительстве самопровозглашенной республики в совместном центре контроля и координации (СЦКК), обстрел велся с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.
В результате поврежден строительный городок и здание птицефабрики.
Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае
На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, причиной стала атака беспилотников.
По данным телеграм-канала Shot, в результате атаки дрона повреждена установка по переработки нефти. Возгорание ликвидировали через 40 минут.
Вячеслав Гладков также сообщил, что ситуация в Шебекино ухудшается. По его словам, в ночь на 31 мая по городу был нанесен массированный удар. Пострадали четыре человека.
У одного из пострадавших осколочные ранения шеи и спины, у раненой женщины осколочные ранения руки и предплечья.
Губернатор Белгородской области сообщил о начале эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского округов
«Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
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