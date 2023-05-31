В Краснодарском крае беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод

В Краснодарском крае в ночь на 30 мая беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По данным Кондратьева, в результате атаки никто не пострадал. Позднее губернатор сообщил, что пожар удалось потушить.

Телеграм-каналы сообщают, что ночью атаке также подвергся Ильский нефтеперерабатывающий завод. По данным Baza, в результате падения беспилотника на территории НПЗ произошел взрыв. Никто не пострадал, возгорания не произошло. В то же время Shot пишет, что беспилотник упал, но не сдетонировал. Власти региона сообщения об атаке на Ильский НПЗ пока не комментировали.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину регионы России регулярно подвергаются атакам беспилотников. К примеру, 3 мая в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами. Телеграм-канал Baza тогда писал, что причиной возгорания стала атака беспилотников. 4 мая дроны атаковали краснодарский нефтеперерабатывающий завод.

26 мая атаке подвергся Краснодар. Дроны повредили здания на Морской улице. Телеграм-каналы писали, что целью атаки могла быть вышка сотовой связи, расположенная на той же улице.