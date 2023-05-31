«С детьми обращаются как с расходным материалом» В российском банке данных о сиротах резко увеличилось число анкет. Среди них есть анкеты детей, которых насильно вывезли из Украины

Мария Львова-Белова встречает детей-сирот, вывезенных в Россию из аннексированной ДНР. 7 октября 2022 года Пресс-служба уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка

По данным Национального информационного бюро Украины, с начала полномасштабного российского вторжения почти 20 тысяч украинских детей, включая сирот, были насильно вывезены в Россию или на оккупированные территории. Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в организации незаконного перемещения украинских детей. Украинские власти неоднократно отчитывались о возвращении в страну десятков детей, но большинство все еще остаются в России. Издание «Важные истории» обнаружило, что в 2022 году в российском банке данных о детях-сиротах появилось почти на две с половиной тысячи больше новых анкет, чем за прошлые годы. Журналисты считают, что таким образом власти РФ пытаются пристроить украинских детей в российские семьи.

По данным Минпросвещения, в 2022 году в 21 регионе России резко увеличилось число детей, поставленных на учет в банке данных о детях-сиротах. На этом ресурсе размещают анкеты сирот и детей без опекунов для их дальнейшего усыновления. Как подсчитали «Важные истории», за прошлый год региональные чиновники добавили в банк на 2450 анкет детей больше, чем в среднем за последние шесть лет. Больше всего сирот появилось в Ростовской области (573 ребенка), Москве (460) и Нижегородской области (388).

Журналисты предполагают, что многие из этих детей могут быть вывезенными из Украины сиротами, для которых власти РФ начали открыто искать приемные семьи. Про каждого из двух с половиной тысяч детей нельзя однозначно утверждать, что этот ребенок был вывезен из Украины, признает издание. Однако журналистам удалось подтвердить, что как минимум два российских регионах — Нижегородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ — регистрировали сирот из Украины в банке данных.

Сотрудница офиса прокурора Международного уголовного суда в Гааге Ксения Хелль рассказала «Важным историям», что система насильственного вывоза украинских детей в России начала работать еще в 2014 году. Тогда данные сирот не вносили в базу данных, поскольку в этом не было необходимости — российские власти вручную искали детям подходящих опекунов. Однако после начала полномасштабной войны в Украине эта система дала сбой, считает Хелль.

Вывезти даже две тысячи детей — это огромная задача, которая требует хорошо слаженной и организованной инфраструктуры. Они похитили больше детей, чем вот эта система, созданная в 2014 году с опекунами, способна принять. Все пары, которые раньше принимали детей без проблем, уже кого-то приняли, и девать их некуда.

Мария Львова-Белова в аэропорту с детьми-сиротами, вывезенными из аннексированной ДНР в Россию. 16 сентября 2022 года

Среди украинских детей, оказавшихся в российском банке данных, журналисты обнаружили девятилетнего Александра Чижкова и его младших сестер Валерию и Галину. Их анкеты появились не позднее конца ноября 2022 года — тогда в профили добавили фотографии. По данным издания, детей вывезли из Донецка вместе с другими сиротами, но в анкетах об этом не упоминается.

В России Александра с сестрами сперва поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» в Нижнем Новгороде. Там, по словам главы центра Екатерины Пергалевой, дети провели больше года, после чего в мае 2023 года их перевели в Первый санаторный детский дом в том же городе.

Как обратили внимание журналисты, в том детском доме, как и во всех учреждениях, куда отправляют украинских детей, регулярно проводятся патриотические мероприятия. Например, в январе детям устраивали встречу с участниками войны в Украине, а в марте проводили мастер-классы по плетению маскировочных сетей.

Как в России «перевоспитывают» украинских детей

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По словам чиновников Ямало-Ненецкого автономного округа, отправленные в их регион сироты из Украины в детские дома не попали — их якобы сразу пристроили в семьи. «Важные истории» приводят в пример многодетную семью Дружининых из Салехарда, которая в 2022 году взяла под опеку сразу нескольких сирот из Украины. При этом в самой семье уже было 13 детей. «Вообще, как мама я очень рада тому, что сейчас введут каждую неделю поднятие флага и гимн России будут дети учить наизусть. Я этому очень рада. И лекции о патриотизме — я прямо просила администрацию, и очень рада», — рассказывала местному телеканалу Ольга Дружинина.

Ксения Хелль из МУС называет «патриотическое» воспитание сирот неслучайным, поскольку действия властей России рассчитаны на полную интеграцию украинских детей в российское общество.

С детьми обращаются как с расходным материалом: их вырывают из той среды, где они находились, и насильственно помещают в такую среду, где они растворятся. Конечная цель этой системы — приобрести как можно больше дополнительных граждан России.

По словам Хелль, система насильственного перемещения украинских детей была организована таким образом, что в ней не предусмотрена возможность для возвращения сирот или поиска их родственников.

«Эта система не предполагает, что детей будут возвращать. Львова-Белова — непосредственный архитектор этой системы. В ее власти было создать механизм возможного возврата, чтобы можно было восстановить изначальные документы, при желании найти родственников в Украине. Из тех показаний, которые находятся в открытых источниках и в распоряжении прокурора, следует, что именно она является тем человеком, который принимал решение о том, чтобы создать эту систему настолько бездушной и преступной», — заявила представитель Международного уголовного суда.

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