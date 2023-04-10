В Украину вернулись 24 ребенка, которых вывезли в Россию из Херсона. Их родителям устроили 13-часовой допрос, рассказал глава Херсонской области

В Украину вернулись 24 ребенка, которых ранее вывезли в Россию из Херсонской области. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

Он рассказал, что 10 апреля встретил детей в Херсоне.

«Это одна из самых сложных спасательных миссий. Россияне устроили родителям детей 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже. Но главное, что теперь дети дома со своими родными», — сообщил Прокудин.

8 апреля благотворительный фонд Save Ukraine сообщил, что в Украину с подконтрольных России территорий вернули 31 ребенка. Глава фонда Николай Кулеба отмечал, что это была уже пятая спасательная миссия фонда.

По данным Национального информационного бюро Украины, с 24 февраля 2022 года на территории страны было зафиксировано более 19 тысяч случаев принудительной депортации несовершеннолетних. Вернуть удалось 361 ребенка.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с территорий Украины в Россию, которая проходила «как минимум с 24 февраля 2022 года». Аналогичный ордер выдали на уполномоченного по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову. Обвинения в принудительной депортации детей российские власти отвергают.

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