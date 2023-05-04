Украинские дети с родителями возвращаются из лагерей, расположенных на аннексированных территориях. Волынская область, 7 апреля 2023 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

По данным Национального информационного бюро Украины на начало мая 2023 года, после начала полномасштабного российского вторжения из аннексированных регионов насильно депортировали более 19 тысяч украинских детей. Пока только 364 из них удалось вернуть родителям. В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконном перемещении детей в Россию. Эти действия квалифицированы судом как военные преступления. ПАСЕ называет их геноцидом. В РФ утверждают, что не депортируют, а эвакуируют детей из-под обстрелов ради их безопасности. В Украине и на Западе считают эти действия нарушением конвенции ООН о правах ребенка. «Украинская правда» подробно рассказывает, кто и как похищает украинских детей, и какими методами российские власти пытаются заставить их ненавидеть Украину. Вот главное из этого материала.

Кто занимается депортацией детей

Главным куратором вывоза украинских детей в Россию является Мария Львова-Белова. Она публично говорила, что сама усыновила подростка Филиппа, которого вывезли с группой детей из Мариуполя.

В аннексированных регионах в этот процесс вовлечены назначенные Россией главы министерств образования, молодежи и спорта:

Валентина Лаврик (Крым)

Ольга Калударова, Александр Громаков (ДНР)

Иван Кусов, Дмитрий Сидоров (ЛНР)

Елена Шапурова, Антон Тицкий (Запорожская область)

Михаил Родиков, Эльвира Витренко (Херсонская область)

Детские омбудсмены:

Ирина Клюева (Крым)

Дарья Морозова (ДНР)

Инна Швенк (ЛНР)

Главы министерств труда и соцзащиты:

Елена Романовская (Крым)

Денис Стрельченко (ДНР)

Светлана Малахова (ЛНР)

Евгений Маркелов (Запорожская область)

Алла Бархатнова (Херсонская область)

Антон Котяков (Россия)

Главы социальных служб для семьи и детей:

Анастасия Омельченко (Крым)

Светлана Майборода (ДНР)

Кроме того, так или иначе депортации содействуют бывшая представительница «Росмолодежи» Ирина Плещева, основатель канала «Царьград» Константин Малофеев, а также главы аннексированных регионов — Сергей Аксенов, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий.

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Как похищают детей

По сообщениям очевидцев и волонтеров, детей депортируют несколькими способами. Российские власти похищают воспитанников интернатов или детей, потерявших родителей. Также детей забирают у родителей во время «фильтрации» или под предлогом плохих условий проживания. Российская пропаганда утверждает, что детей вывозят в оздоровительные лагеря на безопасные территории.

Чтобы легализовать этот процесс в России, Госдума приняла законы об упрощенном получении российского гражданства детьми и их законными представителями и упрощенном усыновлении украинских детей россиянами.

«Ни один указ Путина не содержит пункта или нормы, которая бы предусматривала получение согласия от ребенка, выяснение его мнения, — говорит представитель Украинской Хельсинкской группы по правам человека Оксана Филипишина, которая с 2014 года занимается проблемами, связанными с похищениями детей. — То есть нет никаких отступлений, свидетельствующих о попытке «путинского государства» придерживаться норм конвенции ООН о правах ребенка. По сути, это насильственные действия в одностороннем порядке, направленные на передачу детей из одной этнической группы в другую. И это признак геноцида».

«Украинская правда» приводит две характерные истории депортации украинских детей.

1. Весной 2022 года 12-летний Саша из Мариуполя получил ранение глаза. Он попал под обстрел, когда готовил еду на костре с мамой, Снежаной Козловой. Она отвела его на завод имени Ильича, где бойцы ВСУ оказали Саше первую медицинскую помощь. Вскоре мать с сыном попали в плен к российским военным. Их отвезли на военную базу в Сартане, а затем направили в палаточный городок в Безымянном в аннексированной ДНР. Там Снежану увели на «фильтрационный» допрос, и больше он ее не видел. «Они сказали, что я маме не нужен, что меня отдадут в интернат, а потом — в приемную семью», — рассказал мальчик. Представители «службы по делам детей ДНР» увезли Сашу в Донецк, где два месяца держали в травматологическом центре. После он смог дозвониться своей бабушке Людмиле в Киев. Она оформила загранпаспорт и документы, удостоверяющие родство с внуком, и вывезла Сашу в Черниговскую область. 2. Осенью 2022 года российские военные, спешно отступавшие из Харьковской области, вывезли 15-летнего Артема из Купянска с составе группы из 13 детей из местного интерната. «Это был просто щит из детей, россияне прятались за детишками, понимая, что наши ребята не будут стрелять по детям», — рассказала его мама Наталья. Военные на «Уралах», рассказывая детям, что «спасают их, потому что наступает Украина», приехали в Сватово, а затем в Старобельск в аннексированной ЛНР. Потом детей отправили в интернат в Перевальске. Там «все запрещали и заставляли петь русский гимн», рассказывает Артем. Его также привлекали к физическому труду, заставляли копать землю и разгружать гуманитарную помощь. Встретиться с матерью он смог только через полгода благодаря волонтерам.

Куда вывозят детей и как их «перевоспитывают»

Оккупационные власти Харьковской, Запорожской и Херсонской областей нередко предлагали местным жителям бесплатные путевки на отдых для детей. Многие на это соглашались, пишет «Украинская правда». Детей отправляли в оздоровительные лагеря или специализированные школы в России или на аннексированных территориях. Сирот же обычно вывозят в интернаты или медицинские учреждения.

Среди них:

в Крыму — Феодосийская санаторная школа-интернат, лагеря «Счастье», «Дружба», «Лучистый», «Зарница» в Евпатории, «Артек» в Гурзуфе, а также психиатрическая больница № 5 в Симферополе, реабилитационный центр «Надежда» в Скадовске, Белогорский психоневрологический интернат

в ДНР — Республиканский травматологический центр

в ЛНР — Перевальский и Сватовский интернаты

в России — санаторий «Вита» в Анапе, лагерь «Медвежонок» в Геленджике, санаторий «Ейск» в Ейске, база отдыха «Немецкая слобода» в Воронеже, Кропоткинский и Лабинский интернаты в Краснодарском крае

По словам правозащитников, когда дети оказываются вдали от дома и родителей, на них начинают давить пропагандистской риторикой в духе «вы не нужны родителям» и «в Украине у вас нет будущего». «Они говорят, что Украина вас покинула, они учат ненавидеть родителей, потом наше государство, а потом — любить Россию», — рассказала изданию Мирослава Харченко, юрист проекта «Save Ukraine», помогающего возвращению детей в Украину.

«Каждое утро у нас играл гимн России, и мы должны были стоять под него. Тот, кто не стоял — писал объяснительную. Также нам сразу заявили, что нельзя ничего говорить об Украине» , — рассказала 13-летняя Екатерина из Херсона, которая сама отпросилась у родителей, чтобы поехать в лагерь в Евпаторию. Она должна была провести в лагере две недели, но после того, как российские войска оставили Херсон, девочку не вернули родителям.

«Руководитель, отвечавший за безопасность - Валерий Астахов, — говорил, что они будут бомбить Киев, а Херсон скоро снова будет российским. На вопрос, когда нас вернут, нам не давали четкого ответа. Кроме этого, ходили слухи, что нас могут отдать в интернат. Это было самое страшное», — добавляет Екатерина.

16-летний Виталий из Берислава, попавший в лагерь в Крыму, рассказал журналистам: «Когда нас привезли, то говорили: «Украина — это террористы, они убивают людей». Били палками за то, что говорили «Слава Украине!» На нас матерились, говорили, что мы — «хохлы». Когда одна девочка повесила в комнате флаг Украины, так его сожгли».

Подростки постарше говорят, что сопротивлялись российской пропаганде и «перевоспитанию» в лагерях. «Когда играл гимн России, то мы включали в наушниках гимн Украины и слушали его», — рассказал Виталий.

«На Новый год нам показали обращение Путина, и некоторые вышли из комнаты и начали кричать «Слава Украине! Героям слава!» — рассказала 16-летняя Таисия из Херсона. По ее словам, тех, кто не слушался воспитателей, закрывали на несколько дней в «изоляторе»: «Это комната с кроватью. Туда тебя заводят, забирают телефон, закрывают, и ты сидишь в пустой комнате».

Многие из детей младшего школьного возраста поддались воздействию пропаганды, пишет «Украинская правда». Некоторые начали поддерживать РФ, носить футболки с буквой Z и не захотели возвращаться в Украину. Другие, даже вернувшись домой, рассказывали о том, как в лагере было «прекрасно», поскольку «их хорошо кормили и возили на экскурсии по Крыму».

«С чем связаны у них воспоминания об Украине за последнее время? Обстрелы, холод, смерть… Поэтому кое-кто и не хочет возвращаться, — объясняет правозащитница Оксана Филипишина. — Но это манипуляция. Сначала они пришли на нашу землю, убили родителей, разбомбили дома, заставили голодать, потерять все… А потом такие «освободители»».

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