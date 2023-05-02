«Какой я военный преступник? О чем вы говорите? Какой геноцид украинского народа?» Мария Львова-Белова, обвиняемая в военных преступлениях, дала интервью изданию Vice. Вот его краткий пересказ

Я мать. И этим все сказано. Какой я военный преступник? О чем вы говорите? Это очень смешно. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Меня обвиняют в уголовном преступлении, как говорят судьи, за насильственный вывоз, депортацию детей, а на самом деле это была эвакуация из-под обстрелов. Какой геноцид украинского народа? У нас в России довольно большая часть людей с украинской кровью. Детям, которые сейчас приехали, мы даем возможность продолжать изучение украинского языка.

Я усыновила Филиппа, который был эвакуирован в составе группы подростков из Мариуполя. Мы с ним разговорились, и, знаете, сердце екнуло, и я поняла, что это мой ребенок. Мы безумно друг друга любим, это факт. Он называет меня сейчас мамой.

Украина ничего не сделала для эвакуации детей из Мариуполя. Где были гуманитарные коридоры? То же самое сейчас происходит под Бахмутом. Мы сейчас с моими сотрудниками вывозили оттуда семьи с детьми — мы спасали детей. Мы вывозили их туда, где они выживут и будут в безопасности.

Действительно, несколько тысяч детей из обстреливаемых районов Херсонской, Запорожской и Харьковской областей были направлены бесплатно на отдых в лагеря в России по согласованию с их родителями. Дальше произошел сдвиг линии фронта. И часть родителей реально осталась на стороне Украины, что затруднило возвращение детей домой.

Разница между нами и Украиной — мы не используем детей в политике, а там, к сожалению, это происходит. Когда дети из Мариуполя поблагодарили в «Лужниках» бойцов за спасение, за то, что их вытащили из-под бомбежек — разве слова благодарности — это пропаганда?

Мы всегда пели песни на русском и украинском языках, мы рассказали русские и украинские сказки, мы всегда жили в дружбе и понимании. А в Украине сейчас стирают все что связано с Россией.

Я член команды своего любимого президента, я, конечно, патриот своей страны. Я не то что пророссийская, я российская в чистом виде. Все что касается наших действий, которые предпринимались в моменте, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что там не было ни грамма политики. Там были только сопереживание и любовь. И поэтому я могу точно сказать, что мне не стыдно ни за одно свое действие, потому что это все было для детей и ради детей.

Это пересказ интервью уполномоченной при президенте РФ по делам ребенка Марии Львовой-Беловой американскому изданию Vice. Целиком материал читайте здесь или смотрите здесь.

Фото на обложке: VICE News / Youtube