ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС. Но он не защитит Путина от ордера Международного уголовного суда

Министерство иностранных дел ЮАР объявило, что участники саммита , который пройдет в Йоханнесбурге в августе 2023 года, получат дипломатический иммунитет, однако он не защитит от ареста по ордеру «любого международного трибунала».

Соответствующее дополнительное разъяснение МИД опубликовал вскоре после того, как сообщил о предоставлении иммунитета участникам саммита. Как уточнило министерство, иммунитет защищает только от «юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции».

На саммит БРИКС был приглашен президент России Владимир Путин. В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест по подозрению в принудительной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Такой же ордер был выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда. В начале мая южноафриканское издание Sunday Times писало, что власти страны просят Путина не приезжать на саммит БРИКС, а принять участие в нем по видеосвязи. Президент ЮАР Сирил Рамафоса создал межведомственный комитет для изучения вопроса взаимодействия с МУС.

Саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа.