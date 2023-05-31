Любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная военная цель РФ, заявил Дмитрий Медведев

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медевев написал в своем твиттер-аккаунте, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная военная цель России.

Так Медведев прокомментировал слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что Украина в рамках самообороны имеет право применять силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России наносить удары по Украине. Клеверли сделал такое заявление после атаки дронов на Москву.

Свое заявление о «законных целях» замглавы Совбеза мотивировал тем, что Великобритания может быть квалифицирована как государство, находящееся в состоянии войны с РФ, в рамках «общепризнанного международного права, регулирующего ведение современной войны».

Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, т. е. де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель.

Утром 30 мая в три многоэтажных жилых дома в Москве попали беспилотники. Здания получили повреждения, два человека обратились за медицинской помощью.

Министерство обороны и министерство иностранных дел России обвинили в произошедшем Украину, назвав случившееся «террористической атакой».

В свою очередь президент Владимир Путин заявил, что атака беспилотников на Москву стала ответом на российский удар по штабу военной разведки Украины, нанесенный «два-три дня назад».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Власти Украины причастность к атаке отрицают.

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