МИД РФ пригрозил Украине «самыми жесткими мерами» из-за атаки беспилотников на Москву

Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление, в котором «решительно осудило попытки террористических атак ВСУ» утром 30 мая в Москве и Подмосковье.

Эти атаки были спланированы и совершены неонацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой. Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве «удары возмездия». Подобные атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей.

Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима.

Утром 30 мая беспилотники атаковали несколько районов Москвы и Подмосковья. Три дрона попали в жилые многоэтажки в столице. Министерство обороны РФ назвало это «террористической атакой», которую предпринял «киевский режим». По версии ведомства, в атаке участвовали восемь беспилотников, пять из которых удалось сбить. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Украина причастность к атаке отрицает. «Мы с удовольствием смотрим и прогнозируем увеличение количества атак, но прямого отношения, конечно же, не имеем», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подробнее об атаке дронов

В Москве в жилые дома попали беспилотники. В Подмосковье сбиты несколько дронов

Подробнее об атаке дронов

В Москве в жилые дома попали беспилотники. В Подмосковье сбиты несколько дронов