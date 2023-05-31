Германия закроет четыре из пяти российских генконсульств в стране
Источник: ТАСС
Власти Германии отзывают разрешение на работу четырех из пяти консульств России в этой стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Германии.
Дипмиссии должны будут прекратить работу до конца года.
Также Германия до ноября закроет свои консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.
В апреле МИД РФ объявил о планах сократить численность немецких дипмиссии и культурных институций Германии. В конце мая в Берлине рассказали, что из-за этого Россию придется покинуть нескольким сотням граждан Германии — и что правительство ФРГ в ответ постарается «сбалансировать» численность российских дипмиссий в стране.
Сокращение численности немецких дипмиссий МИД РФ называл ответной мерой на высылку российских дипломатов из Германии.