Германия закроет четыре из пяти российских генконсульств в стране

Власти Германии отзывают разрешение на работу четырех из пяти консульств России в этой стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Германии.

Дипмиссии должны будут прекратить работу до конца года.

Также Германия до ноября закроет свои консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

В апреле МИД РФ объявил о планах сократить численность немецких дипмиссии и культурных институций Германии. В конце мая в Берлине рассказали, что из-за этого Россию придется покинуть нескольким сотням граждан Германии — и что правительство ФРГ в ответ постарается «сбалансировать» численность российских дипмиссий в стране.

Сокращение численности немецких дипмиссий МИД РФ называл ответной мерой на высылку российских дипломатов из Германии.